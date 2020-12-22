Rehber Öğretmen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Rehber Öğretmen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Rehber öğretmenliği hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çalışma şansları vardır. Bu mesleği tercih edecek kişiler için oldukça geniş bir iş sahası bulunmaktadır. Rehber öğretmenleri pek çok alanda kişilere yardımcı olmaktadırlar.

Rehber Öğretmeni Nedir?

Rehber öğretmeni mevcut öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek, öğrencilere psikolojik anlamda destek sağlamak amacı ve danışmanlık hizmeti sunan meslek dalıdır. Rehber öğretmenleri ebeveynler ve yöneticiler ile birlikte çalışmalarını yürüten kişidir.

Rehber Öğretmeni Ne İş Yapar?

Rehber öğretmeni kolektif bir şekilde çalışır. Öğrencilerin psikolojik durumlarını yakından takip eder. Kişisel gelişimlerine destek vererek öğrencileri her türlü psikolojik anlamda destekler. Rehber öğretmeni aynı zamanda yöneticiler ve öğrencilerin ebeveynleri ile birlikte çalışmaktadır. Öğrencilerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Okulda yaşadığı problemlerde öğrencilerin psikolojik sorunları ile ilgilenir.

Rehber Öğretmeni Nasıl Olunur?

Rehber öğretmeni olmak için öncelikle lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekir. Lise veya dengi bir okuldan mezun olduktan sonra YÖK tarafından belirlenen üniversite sınavlarına girmek gerekir. Üniversite sınavlarında psikolojik danışmanlık bölümünden hazırlanmak gerekir. Rehber öğretmenliği bölümünden de hazırlanarak bu bölümü tercih edebilirsiniz. Rehber öğretmenliği eşit ağırlık puan türünden öğrenci kabul etmektedir. Eşit ağırlık puan türünden tercih yaparak rehber öğretmenliği bölümünden mezun olabilir ve rehber öğretmeni olabilirsiniz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden de mezun olabilir ve gerekli formasyon eğitimi alarak yine rehber öğretmenliği yapabilirsiniz.

Ayrıca psikoloji bölümünden mezun olanlar da yine aynı şekilde rehber öğretmeni olabilirler. Psikoloji bölümü mezunları iki yıllık tezsiz yüksek lisans şartı ile birlikte formasyon dersleri alarak rehber öğretmeni olabilirler.

Rehber Öğretmeni Olma Şartları Nelerdir?

Rehber öğretmeni olmak için birçok şart bulunmaktadır. Bu şartları yerine getirerek rehber öğretmeni olabilirsiniz. İşte rehber öğretmeni olma şartları;

- Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak

- YÖK tarafından belirlenen sınavlardan yeterli puanı alarak yeterli başarı sıralamasını sağlamak

- Psikoloji bilimine ilgi duymak ve bu alanda çalışmalar yapmak

Rehber Öğretmeni Görevleri Nelerdir?

- Uygun bir rehberlik programı hazırlamak ve hazırlanan bu rehberlik programını öğrencilere sunmak

- Oluşturulmuş olan yeni veya eski rehberlik programını uygulanması için sınıf öğretmenine destek olmak

- Mesleki tanıtım ve eğitsel etkinlikler hazırlayarak öğrencilere destek olmak.

- Psikolojik desteğe ihtiyacı olacak öğrencileri sınıf öğretmeni aracılığı ile tespit etmek ve bu öğrenciler ile yakından ilgilenerek her türlü psikolojik ve kişisel gelişim desteğini sağlamak

- Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmesini sağlamak ve yetenekli başarılı öğrencilerin yeteneğine yönelik meslek seçmesini sağlamak

- Gerekirse aileler ile birlikte özel toplantılar düzenleyerek aileleri öğrencilerin psikolojik durumundan haberdar etmek

- Okula ait veya nakil yolu ile gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını incelemek ve öğrencilerin gelişimini desteklemek

Rehber Öğretmeni Maaşları Ne Kadar?

Bir rehber öğretmeni ortalama olarak 5.600 TL maaş almaktadır. Bu miktar devlet üniversitelerinde ortalama olarak aynıdır.

Rehber Öğretmeni İçin İş İmkanları Nelerdir?

Rehber öğretmeni kamuda devlet okullarında çalışma imkanları bulurlar. Aynı zamanda bir rehber öğretmeni dilerse özel sektörde ve özel öğretim psikolojik danışmanlık merkezlerinde de çalışabilirler.