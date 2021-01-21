Regülasyon nedir ve ne işe yarar? Gerilim regülasyonu hakkında bilgi

Regülasyon düzenleme, ayarlama anlamına gelmektedir. Elektrik devrelerinde yapılan düzenleme ise regülasyon olarak adlandırılır. Regülasyon yapan birime ise regülatör denilmektedir.

Regülasyon Nedir?

Elektrik sisteminde voltajın fazla gelmesinden kaynaklanan zararı engelleyecek olan işleme regülasyon denilmektedir. Regülasyon voltaj miktarının olması gereken düzeyde tutulmasını sağlamaktadır. Yüksek voltaj gereken alanda voltajı maksimum ya da maksimuma yakın değerde tutmaktadır. Alçak voltaj gereken durumda ise regülasyon ile voltaj minimum ya da minimuma yakın değerde tutulmaktadır. Regülasyon ile elektrik sistemimde denge kurulmaktadır.

Regülasyon Ne İşe Yarar?

Regülasyon elektrik devresinde bulunan akımın ihtiyaç duyulan değerde olmasını sağlamaktadır. Regülasyon için kullanılan birimlere ise regülatör denilmektedir. Regülatör ile devrede bulunan elektrik akımının dengeli bir biçimde kullanılması mümkün olmaktadır. Regülasyon ile elektrik devresi ve devreye bağlı cihazların güvenle kullanılması mümkün olmaktadır. Güç kaynaklarında yaşanacak gerilim farklılıkları olması halinde regülatör devreye girerek regülasyon yapılmaktadır. Gerilim regülasyonu ile gerilimin istenilen düzeyde dengede olması ve olası arızaların önlenmesi mümkün olmaktadır.

Regülatör kullanılmayan devrede ani akım değişiklikleri meydana gelebilmektedir. Bu değişiklikler ise elektrik devresinin zara görmesine neden olmaktadır. Regülesiz bir devrede sadece elektrik devresi değil, bu devreye bağlı olan tüm cihazların da zarar görme riski bulunmaktadır. Bu riske karşı voltaj düzenleyici regülatörler etkili bir biçimde koruma sağlamak mümkün olmaktadır.

Gerilim Regülasyonu Hakkında Bilgi

Transformatörün sekonder geriliminin boş olduğu ve yüklü olduğu durumdaki gerilim değerleri arasındaki farka gerilim regülasyonu denir. Aynı zamanda transformatörün gerilim değişimi olarak ta tanımlanmaktadır. Gerilim regülasyonu ile transformatörün gerilim değeri farklarından olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmektedir. Regülasyon hem tüm devre için hem de transformatör için güvenli bir kullanım alanı oluşturmaktadır.

Gerilim regülasyonu güç kaynağından çıkan gücün değişmesi halinde çıkış gerilimini sabit tutmaya yönelik çalışmaktadır.

Güç kaynağının giriş geriliminin değişmesi durumunda regülatör çıkışta da gerilim değişiminin yaşanmasını önlemektedir.

Gerilim regülasyonu ile güç kaynağına giren ve kaynaktan çıkan akım ve gerilimi dengede tutmaktadır. Bu sayede de olası bir kaza ve zararın önlenmesi mümkün olmaktadır. Dengeleyici ve düzenleyici özelliği ile elektrik voltajının kontrolünde etkili olmaktadır. Hemen hemen tüm elektrik kullanım alanlarında aktif olarak kullanılmalıdır.