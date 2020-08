Regular ne demek? İngilizce Regular kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Her ne kadar regular kelimesi İngilizcede birden fazla anlama sahip olsa dahi, özellikle bir anlamı üzerinden daha yaygın şekilde değerlendirilmektedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı, ‘düzenli’ olarak öne çıkıyor. Daha çok İngilizcede bu anlamı ile beraber cümle içerisinde ya da tek başına kullanılır.

Regular Ne Demek?

Genel ve yaygın anlamı ile beraber regular kelimesinin Türkçe karşılığı, ‘düzenli’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamı ile beraber aynı zamanda bazı farklı anlamları üzerinden de ele alınmaktadır.

- Düzenli

- Devamlı

- Normal

- Olağan

- Düzgün

Ama daha çok, ‘düzenli’ kelimesi üzerinden ele alınır ve cümle içerisinde değerlendirilir. Şimdi buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’There is no regular boat service to the ısland’ (Adaya düzenli bir tekne servisi yoktur.)

Bu şekilde anlamı üzerinden İngilizcede cümle içerisinde kullanabilirsiniz.