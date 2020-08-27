Regular ne demek? İngilizce Regular kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
İngilizcede belli yerlerde mutlaka kullanılması gereken en önemli kelimelerden biri olarak regular öne çıkıyor. Taşıdığı anlam ile beraber İngilizcede en çok kullanılan sözcüktür. Peki, regular ne demek? İngilizce regular kelimesinin Türkçe anlamı nedir? İşte bu kelimenin anlamları.
Her ne kadar regular kelimesi İngilizcede birden fazla anlama sahip olsa dahi, özellikle bir anlamı üzerinden daha yaygın şekilde değerlendirilmektedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı, ‘düzenli’ olarak öne çıkıyor. Daha çok İngilizcede bu anlamı ile beraber cümle içerisinde ya da tek başına kullanılır.
Regular Ne Demek?
Genel ve yaygın anlamı ile beraber regular kelimesinin Türkçe karşılığı, ‘düzenli’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamı ile beraber aynı zamanda bazı farklı anlamları üzerinden de ele alınmaktadır.
- Düzenli
- Devamlı
- Normal
- Olağan
- Düzgün
Ama daha çok, ‘düzenli’ kelimesi üzerinden ele alınır ve cümle içerisinde değerlendirilir. Şimdi buna bir örnek vermek gerekirse;
‘’There is no regular boat service to the ısland’ (Adaya düzenli bir tekne servisi yoktur.)
Bu şekilde anlamı üzerinden İngilizcede cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle