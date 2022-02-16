Reggio emilia yaklaşımı nedir ve ilkeleri nelerdir?

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Reggio Emilia tekniği klasik eğitimin kurallarına karşı reform yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Çocukların eğitiminde bulunan duvarları yıkmayı amaçlamaktadır.

Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Sistem İtalyan Malugizzi tarafından geliştirilmiştir. Eğitim sistemi içinde devrim niteliğinde bir uygulama olarak görülmektedir. Çocukların katı kurallar dışında daha etkin öğrenebileceği düşünülmektedir. Bu görüşten yola çıkarak çevreninde bir öğretmen olduğu düşünülmektedir. Bu eğitim sistemi çocukların öğrenme şekli göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Bu gözlem sonucunda aktif eğitimin faydalı olduğu görülmüştür.

Bu teoriye göre çocuklar büyüme aşamasında çevrelerinde bazı duvarlar ile karşılaşmaktadır. Bu duvarlar yetişkinlerin önyargıları olmaktadır. Bu önyargılar çocuklara küçük yaşta empoze edilmektedir. Çocuklar kendilerini bu yargılar nedeniyle sınırlandırmaktadır. Hayatlarında kendileri ile ilgili bariyerler oluşturmaları söz konusu olmaktadır. Çocukların yaratıcılıkları ve hayata bakışı sınırlanmaktadır.

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Reggio yönetiminde eğitim sistemi ile ilgili bir reform yapılması gerektiği düşünülmektedir. Çocukların inceleyerek, kurcalayarak öğrendiği teorisinden yola çıkılmaktadır. Toplun içinde bulunan kültürel değerleri öğrenmesi desteklenmektedir. Ama bu kuralları kendi süzgecinden geçirerek analiz etmesi gerekmektedir.

Çocuklar keşfetmeye ve sınırsız düşünmeye yatkın bireylerdir. Eğer onlara bazı keşifleri yapmaları için ortam yaratılırsa güzel sonuçlar elde edilmektedir. Sanatsal etkinlikler ile de kendilerini ifade edebilmektedirler. Eğitim sırasında kullanılan materyallerinde geri dönüşümle veya doğa ile dost malzemeler olması gerekmektedir. Genellikle ahşap malzemeler kullanılmaktadır.

Bu eğitimde çocukların aktif olarak yaşamın içinde olması hedeflenmektedir. Bir nevi tabiat onlar içinde eğitmen olmaktadır. Tecrübeleri ile elde ettikleri kazanımları kendi akıl süzgeçlerinden geçirmektedirler. Kendi tecrübeleri ile yaşayarak öğrendikleri konular ise daha kalıcı olmaktadır. Ayrıca çocukların çıkarım yapma yetenekleri körüklenmektedir. Yetişkinler tarafından onlara yüklenen pek çok korkudan da kurtulmaları sağlanmaktadır.

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Reggio Emilia İlkeleri Nelerdir?

Reggio Emilia tarafından İtalya’da geliştirilen bu yöntem çocuğu bir birey olarak görmektedir. Eğitim programı sürecinde çocukların liderliğine güvenilmektedir. Eğitim şeklinin ise bazı ilkeleri bulunmaktadır. Buna göre;

Güçlü ve Lider Çocuk Profili: Reggio Emilia çocukların güçlü karakterler olarak dünyaya geldiklerini düşünmektedir. Her çocuğun belli bir analiz yeteneğine ve öngörüye sahip olduğu fikrine inanmaktadır. Ona göre çocuklar güçlü karakterlerdir. Ayrıca yeni şeyler denemekten keyif alırlar. Denedikleri konulardan sebep – sonuç ilişkisi çıkarma yetenekleri bulunmaktadır. Çocuklar iletişim konusunda da yeterli olmaktadır. Zihinlerinde yarattıkları hayalleri kolaylıkla kelimelere dökebilmektedir.

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Rehber Öğretmen İmajı: Çocukların pek çok konuda kendilerini geliştirmesi için öğretmenlerin birer rehber olması gerekmektedir. Dayatmacı ve ezberci bir zihniyetin dışına çıkmak gerekmektedir. Çocukların kendi tecrübeleri ile kazanım sağlamalarına izin vermek önemli olmaktadır. Bu şekilde çocukların düşünceleri kolay şekillenmektedir. Ayrıca bu durum kişiliklerinde oturmasına imkan yaratmaktadır. Etkin bir öğretmen çocukların öğrenme şeklini gözlemleyerek ona göre program hazırlar.

Aile Öğrenme Destekçisi: Aile bireyleri tarafından çocuğun hayatı katılımı desteklenmektedir. Kendi tecrübe ve yaptırımları dayatmak yerine çocuğun tecrübe kazanması destek verir. Çocukların fikirleri dinler ve önemser. Ailelerin eğitimin her aşamasına katılması beklenmektedir.

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Çocuklar İletişimci: Çocukların hayallerini ortaya koyması gelişimi desteklemektedir. Bunun için farklı etkinlikler yapmasına izin verilmektedir. Resim, heykel, drama gibi etkinlikler çocuğun gelişimini sağlamaktadır. Farklı malzemeler ile kendini ifade etme imkanı bulmaktadır. Değişik malzemeler çocuğun kendini ve hayal dünyasını ortaya çıkartma şekli olmaktadır.