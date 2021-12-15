Reformist ne demek, ne anlama gelir? Reformist kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Reformist kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yenilikçi

2- Islahatçı

3- İlerici

4- Teceddüt Perver

Reformist Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ülkemizde 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren kullanılmaya başlanan reformist kelimesi, yenilikçi anlamına gelir. Kelimenin ''reformcu'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Bu sözcük, şekillendirmek, yenilemek ve düzeltmek anlamına gelen ''reformer'' kelimesinden türetilmiştir.

Reformist kelimesi sık sık devrimci kelimesinin yerine kullanılsa da iki kelimenin anlamı farklıdır. Devrimciler mevcut sistemin kaldırılıp yerine yeni bir sistemin getirilmesi gerektiğini savunurlar. Reformistler ise sistemi değiştirmeden, sadece birtakım yenilikler yaparlar.

Reformist Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Reformist kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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İlk Anlamı: Ülkede birtakım yenilikler yaparak sistemin aksayan yönlerini düzelten ve halkın refah seviyesini yükselten kişi

İkinci Anlamı: Yeniliklerden yana olan, reformları destekleyen

Reformist Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Reformistler ile gericiler arasındaki sert tartışma saatlerce devam etti.''