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Reformist ne demek, ne anlama gelir? Reformist kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Reformist#Reformist Ne Demek
Reformist ne demek, ne anlama gelir Reformist kelimesinin TDK sözlük anlamı

Antik Roma döneminden bu yana kullanılan reformist kelimesi, reform sözcüğünden türetilmiştir. Reform, mevcut düzendeki belli başlı aksaklıkları gidermek amacıyla yapılan yenilik anlamına gelir. Reform yapan ya da söz konusu yenilikleri destekleyen kişilere ise reformist denir. Muhafazakar, gerici, yobaz ve mutaassıp kelimeleri reformist ile zıt anlamlıdır. Reformist ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Reformist kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Reformist kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yenilikçi

2- Islahatçı

3- İlerici

4- Teceddüt Perver

 Reformist Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Ülkemizde 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren kullanılmaya başlanan reformist kelimesi, yenilikçi anlamına gelir. Kelimenin ''reformcu'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Bu sözcük, şekillendirmek, yenilemek ve düzeltmek anlamına gelen ''reformer'' kelimesinden türetilmiştir.

 Reformist kelimesi sık sık devrimci kelimesinin yerine kullanılsa da iki kelimenin anlamı farklıdır. Devrimciler mevcut sistemin kaldırılıp yerine yeni bir sistemin getirilmesi gerektiğini savunurlar. Reformistler ise sistemi değiştirmeden, sadece birtakım yenilikler yaparlar.

 Reformist Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Reformist kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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 İlk Anlamı: Ülkede birtakım yenilikler yaparak sistemin aksayan yönlerini düzelten ve halkın refah seviyesini yükselten kişi

 İkinci Anlamı: Yeniliklerden yana olan, reformları destekleyen

 Reformist Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Reformistler ile gericiler arasındaki sert tartışma saatlerce devam etti.''

 

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