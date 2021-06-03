Reflektör nedir ve ne işe yarar? Reflektör çeşitleri ve araçlarda kullanımı hakkında bilgi

Araç sahipleri için güvenilir bir ortamın oluşması dikkatli olmaya bağlıdır. Bu yüzden kurallara uymak gereklidir. Bu kurallardan biriside araçlarda reflektör bulundurulması olarak bilinmektedir. Reflektörün birçok faydası vardır ve insanların can güvenliği için oldukça önemlidir.

Reflektör Nedir?

Reflektör, sürücülerin kaza veya arıza nedeniyle yolda kaldığı durumlarda diğer sürücüleri uyarmak için kullandığı ışıklı levhalara verilen isimdir. Reflektör üzerinde parlak şeritler vardır ve yolda kalan aracın fark edilmesi için oldukça önemlidir. Araçlarda olması gereken en önemli eşyalardan birisi olarak reflektörü rahatlıkla sayabiliriz.

Trafik kurallarına göre motorlu olan araçlarda reflektör bulundurulması zorunludur. Bundan dolayı sürücüler gerekli olan tüm eşyaları tedarik ederek araçlarında bulundurmaktadır.

Reflektör Ne İşe Yarar?

Reflektör, diğer sürücüleri uyarmaya yaramaktadır. Kaza veya arıza anında reflektörü alarak, trafiğin akış yönüne doğru araçların görebileceği şekilde koymak gerekmemektedir. Bu sayede olası kazaların önüne geçilmiş olur. Yani reflektörün hayat kurtardığı söylenebilir. Trafikte ihmalkarlık çok kötü durumların yaşanmasına yol açabilmektedir. Bu yüzden tüm sürücüler trafik kurallarına uygun bir şekilde hareket etmelidir.

Reflektörün işe yaraması için kullanılabilir bir durumda olması gerekir. Yani reflektör üzerinde yer alan ışıkların tam anlamıyla çalışması lazım. Reflektörün amacı uzaktan gelen aracın yolda kalan aracı fark etmesidir. Özellikle kötü hava şartlarında reflektörün önemi daha fazla artmaktadır. Araçlarda en az iki adet reflektör olması gerekir. Daha fazla sayıda reflektör bulundurma hakkınız vardır. Ancak minimum sayı iki adet olmak zorundadır.

Reflektörü, kendi can güvenliğiniz için aracınızda bulundurmalısınız. Yani zorunluluk hissederek bulundurmanız bir anlam ifade etmez. Zaten zor durumda kaldığınız bir zamanda reflektörün yararını kesinlikle göreceksinizdir.

Reflektör Çeşitleri ve Araçlarda Kullanımı Nasıldır?

Üçgen Reflektör

Araç sürücülerinin en sık kullandığı reflektör çeşidi üçgen reflektördür. Piyasada çok sayıda üçgen reflektör vardır ve sürücülerin birçoğu bu reflektörden satın alır. Bu reflektör çeşidinin boyutları 40 cm × 42,5 cm şeklindedir.

Üçgen reflektörler plastik veya metal olabilir. Metal olanlar plastik olanlara göre daha dayanıklıdır.

Kamyon ve Tır Reflektörü

Kamyon gibi büyük araçlarda genellikle dikdörtgen reflektör bulunur. Bu reflektörler şerit şeklinde olmaktadır.

Traktör Reflektörü

Yuvarlak, üçgen veya dikdörtgen şeklinde olan traktör reflektörleri bulunmaktadır.

Bariyer Reflektörleri

Bu reflektör türü yol kenarlarında kullanılmaktadır. O yüzden oldukça önemli bir reflektör türü olduğunu söyleyebiliriz. Katlanabilir olan bu reflektör çeşidi yolda kalan araçtan en az 100 metre uzağa konulmaktadır. Uzaktan gelen araçlar bu reflektörü rahatlıkla görebilir.

Reflektör Lamba

Bu reflektör çeşidi araçlarda önde ve arkada olmak üzere iki adet olur. Görüş açısı olmayan yollarda bu ışıklar açılarak güvenli bir sürüş sağlanır.

Reflektör Kullanımı

Reflektörün türüne göre kullanım şekli değişebilir. Arıza veya kaza olan yerin düz yol olması durumunda 100-150 metreden görülecek şekilde reflektör yerleştirilir. Kavşak ve buna benzer yerlerde ise araçtan en az 30 metre uzaklığa reflektörler yerleştirilir. Araçta yer alan reflektör sayısına göre yerleştirme işlemi yapabilirsiniz. Can ve mal güvenliği açısından en az iki adet reflektörü mutlaka aracınızda bulundurun.

Reflektörleri yerleştirirken trafiğin durumunu mutlaka göz önünde bulundurun. Kaza veya arıza yapan aracın görülebilmesi için Reflektör mesafelerini iyi ayarlamaya özen gösterin. Acil durumlarda reflektörün önemi oldukça büyüktür.