Refakat ne demek, ne anlama gelir? Refakat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Refakat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Eşlik Etmek

2- Arkadaşlık

3- Yardım Etmek

4- Yarenlik

5- Dostluk

6- Muavenet

7- Beraberlik

8- Refiklik

9- Hempalık

10- Ünsiyet

Refakat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren refakat kelimesinin sözlük anlamı arkadaşlıktır. Bu kelime, bir kişinin zor günlerinde ona destek olmak ve teselli vermek anlamında da kullanılır.

Kelimenin fiil hali ''refakat etmek'', isim hali ise ''mürafakat'' şeklinde yazılır.

Refakat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Refakat kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yarenlik, arkadaşlık

İkinci Anlamı: Yardım etmek

Üçüncü Anlamı: Birlikte şarkı söylemek

Refakat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Zor günler gelip çattığında bana refakat eden, halimi hatırımı sorup bana dostluk elini uzatan tek bir kişi bile olmadı.

2- Bu gece refakatçi olarak babamın yanında ben ve ablam kalacağız.