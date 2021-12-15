Refakat ne demek, ne anlama gelir? Refakat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Refakat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Eşlik Etmek
2- Arkadaşlık
3- Yardım Etmek
4- Yarenlik
5- Dostluk
6- Muavenet
7- Beraberlik
8- Refiklik
9- Hempalık
10- Ünsiyet
Refakat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Kelimenin fiil hali ''refakat etmek'', isim hali ise ''mürafakat'' şeklinde yazılır.
Refakat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Refakat kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Yarenlik, arkadaşlık
İkinci Anlamı: Yardım etmek
Üçüncü Anlamı: Birlikte şarkı söylemek
Refakat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Zor günler gelip çattığında bana refakat eden, halimi hatırımı sorup bana dostluk elini uzatan tek bir kişi bile olmadı.
2- Bu gece refakatçi olarak babamın yanında ben ve ablam kalacağız.