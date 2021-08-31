Reeder Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Reeder Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Türkiye’ye ilk olarak e-kitap okuyucuyu getirerek pazarda adından bahseden Reeder, marka olarak 2010 yılında tablet modelini piyasaya sunmuştur.

Reeder Hangi Ülkenin Markası?

Reeder bir Türk telefon markasıdır. Samsun ilindeki fabrikası üzerinde telefon üretimi yapmaktadır. İlerleyen dönemlerde akıllı saat ve yapay zeka içerikli cihazların üretimi planlanmaktadır.

Reeder Nerede Üretiliyor?

Reeder EMEA kısaltması ile yani "Europe, Middle East ve Africa" bölgelerinde 2014 yılının en çok satılmakta olan Intel işlemcisi olan tablet markası olmuştur.

Reeder Ne Zaman Kuruldu?

2010 senesinde Türkiye'nin ilk lokal markalı Android işlemcili tablet modelini piyasanın beğenisine sunmuştur.

Reeder'in Sahibi Kim?

Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral'dır. Samsun ili üzerinde yatırımları olan Reeder markası bir yerel teknoloji firmasıdır.

Reeder'in Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Reeder ilk olarak 2010'da kurulmuş ve aynı yıl içerisinde Türkiye'de Android tablet üretimi yapmıştır. Ayrıca Türkiye'nin ilk 3G özellikli Android tableti üretimini yaptı. Yerel bir teknoloji markası olarak faaliyetine devam etmektedir.