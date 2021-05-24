Redüktör nedir ve ne işe yarar? Redüktör nasıl çalışır

Redüktör, araçlar için oldukça önemli kapalı bir dişli sistemidir. Bunun yanı sıra redüktörün de önemli bazı görevleri bulunmaktadır. Özellikle mekanik, elektrik ve hidrolik sistemlerde redüktör kullanılır.

Redüktör Nedir?

Araçlar için oldukça önemli olan redüktör kapalı bir dişli sistemi olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra redüktör mekanik, hidrolik ve elektrik sistemlerinde kullanılmaktadır. Araçlar için önemli malzemelerden birisi olan redüktörin halk arasında bilinen diğer adı da dişli kutudur. Araçlardaki redüktörler yüksek derecede torklar üretmesi ile bilinirler. Ayrıca elektrik motoru çıkışlarından da düşük bir beygir gücü ve düşük hız alınması sağlanır.

Günümüzde pek çok araçta redüktörler kullanılmaktadır. Çoğu zaman redüktörlü motor da ağır cisimlerin hareketini sağlamak için oldukça fazla güce ihtiyaç duyar. Redüktörün de pek çok farklı kullanım alanı vardır. Redüktör genellikle metal işleme, çimento, demir yolu ve güç dağıtımı gibi segmentlerde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle inşaat sektöründe vinç, konveyörler, mikserler, taşıyıcılar, kırıcılar ve değirmenlerde de redüktörler kullanılmaktadır. Bu nedenle redüktör kullanım alanı oldukça geniştir.

Redüktör Ne İşe Yarar?

Redüktörlerin birbirinden çok görevi bulunmaktadır. Redüktör genellikle vinç, değirmenler ve kırıcılar gibi segmentlerde kullanılır. Redüktör motorlar hız düşürerek yüksek tork elde edilmesini sağlar. Ayrıca redüktör motorlar üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Bunlar da genellikle dişli çark, dişli yatak ve miller olarak bilinmektedir. Ayrıca üretimde de alüminyum, demir ve çelik kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra redüktör motorunun dişlileri de sürekli yaplı olmalıdır.

Redüktör sisteminin bazı önemi bulunmaktadır. Öncelikle redüktör sistemi araçların milleri arasında devinim sağlayarak güçleri iletir. Bunun yanı sıra farklı yönlere dönülmesi de elde edilir. Redüktör sistemi küçük hacimde bile büyük çevrim oranını oluşturabilir. Redüktör sisteminin en önemli özelliklerinden birisi deiki farklı elemanın dönerken diğer iki eleman arasında devinim yönünden bağımsızlığını sağlamaktır. Bu nedenle redüktörün de oldukça fazla işlev ve görevi bulunmaktadır.

Redüktör Türleri Nelerdir?

Günümüzde birbirinden farklı ve çok miktarda redüktör çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle de çeşitli firmalar tarafından farklı boyutlarda redüktör çeşitleri üretiliyor. Piyasaya sürülen bu redüktör çeşitlerinin de birbirinden farklı kullanım alanları var. Ayrıca redüktör seçimleri tercih edilirken çevrim oranı, tork, verim, ağırlık ve boyut gibi tüm faktörler de göz önünde tutulmalıdır.

Özellikle aşama sayısına göre kademeli redüktörlerin yanı sıra kullanılan dişli çeşidine göre redüktörler de bulunur. Bu redüktör çeşitleri şu şekilde sıralanabilir; düz dişli redüktör, sonsuz vidalı redüktör, helisel dişlili redüktör, konik- helisel dişli redüktör, hypoid dişlili redüktör, paralel dişli redüktör ve planet dişli redüktör,

Redüktör Sisteminin Amaçları Nelerdir?

Günümüzde çok fazla talep edilen redüktör sistemlerinin pek çok kullanıma amacı bulunur. Dişli bir çark sistemi olan redüktör sistemi birbirinden farklı dönme yönleri elde etmektedir. Ayrıca çeşitli konumlarda yer alan redüktör bazı miller arasında devinim yaratırken güç de iletir. Bunun yanı sıra redüktör sistemleri küçük bir hacme rağmen büyük bir çevrim oranı da elde edebilir.

Redüktör ssitemi iki döndürülen elemandan oluşmaktadır. Buna göre sistemde bulunan bu iki eleman arasında da devinim açısından bağımsızlık sağlanır. Redüktör sisteminin kullanım alanları oldukça geniştir. Genellikle aynı amaca hizmet eden redüktör sistemi ile ilgili bazı bilgileri de bilmek gerekir.