Reddiyat nedir, nasıl alınır? Reddiyat makbuzu neden kesilir?

Bir dava açılırken belirli oranlarda ve yüzdeler kapsamında ödeme gerçekleştirilir. Özellikle harç ve masraf kısımları olarak dile getirilen bu ödemeler, mahkeme nezdinde farklı çeşitleri yayılır. Bu çeşitler içerisinde reddiyat bulunur ve ne olduğu internet üzerinden yaygın araştırılmaktadır.

Reddiyat Nedir?

Kısaca davalar adına yaptırılmış olan harç ve masraflardan artan kısım reddiyat olarak bilinmektedir. Herhangi bir dava üzerinden işlem yapılırken ödeme gerçekleştirilir. Adliye üzerinden vezneye yapılan ödeme ile beraber, bu ödemeler mahkemedeki dava adına kullanılır.

Sonuç olarak ise mahkeme nezdinde dava tamamlandığı vakit geriye arta kalan kısım reddiyat olarak bilinir. Yani kısaca en başta yapılan ödemenin sonunda artan maddi kısmi olarak öne çıkmaktadır. Böylece dava adına para getiren kişilere artan kısım bu şekilde geri ödenir. Bu geri ödeme ise birçok farklı dava için ortak olarak reddiyat şeklinde ifade edilir.

Reddiyat Nasıl Alınır?

Bir dava açısından dava masraflarını üstlenen kişi ödeme gerçekleştirir. Adliye veznesine gerçekleştirilen bu ödeme, daha sonra dava sonuçlandığı vakit arta kalan para olarak saymanlığa aktarılır.

Saymanlık ise kalan parayı dava için ödeme yapan kişiye dava sonuçlandığında geri verir. Aynı zamanda harç ve masrafları kalan kısmı olarak da ifade edilmektedir. Yani reddiyat dava sürecinin sonunda, saymanlığa aktarılması ile beraber buradan ilgili kişiye geri verilir. Tabii bu durumda hava başında ödenen miktar değildir. Dava için gerekli unsurlar adına ödeme kısmı çıkarıldıktan sonra, kalan kısım olarak ön plana çıkar. Bu kısmı geri almak isteyen kişiler ise saymanlık üzerinden işlem gerçekleştirir.

Reddiyat Makbuzu Neden Kesilir?

En çok merak edilen konular içerisinde reddiyat makbuzu neden kesilir sorusu geliyor. Bu durum özellikle icra ve dava dosyalarında yer alan paraların ödenmesi için kesilmektedir. Dava takipleri ile beraber icralar için gerekli para işlemleri, başta ödenen para üzerinden gerçekleştirilir.

Bütün bunların sonucunda ise geriye kalan para için reddiyat makbuzu kesilmektedir. Ancak başta ödeme yapılmadığı takdirde, herhangi bir şekilde reddiyat makbuzu kesimi gerçekleşmez. O yüzden bu durumda havadan davaya ve yapılacak ödemeye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak yeni olarak birçok farklı dava üzerinden, ortak şekilde yapılan ödeme ile beraber kalan kısım olarak reddiyat makbuzu elde edilebilmektedir.

Reddiyat Makbuzu Nasıl Hazırlanır?

Mahkeme nezdinde davası bulunan pek çok kişi mutlaka adliye üzerinden vezneye ödeme gerçekleştirir. Dava adına kullanılan miktar ile beraber kalan kısım ise reddiyat olarak bilinir. Tabii reddiyat makbuzu üzerinden kesim ile beraber kalan kısım alınır. O sebepten dolayı reddiyat makbuzu nasıl hazırlanır merak edilen konulardan biridir.

- Reddiyat makbuzu üzerinde İcra idaresi ya da mahkemesi olduğu ifade edilen boşluklardan oluşur.

- Öncelikle dava ve amacına uygun olarak bu boşluklar doldurulur.

- Borçlu kişinin icra idaresi ve mahkemesi yazılır.

- Borçlunun ve alacaklının adı soyadı yer alır ve eksiksiz bir şekilde yazılır.

- Aynı zamanda yapılacak ödeme tutarı ve tarihi atılır.

- Son olarak makbul hazırlanır ve kesilir.

Bu işlem genel olarak mahkeme kapsamında saymanlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Daha sonra davanın bitmesi ile beraber, kalan kısım, yani diğer bir ismi ile reddiyat saymanlar üzerinden elde edilmektedir.