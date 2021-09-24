Reddetmek nasıl yazılır? TDK'ya göre reddetmek kelimesinin doğru yazımı..

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Yazım hatası en fazla yapılan sözcüklerden biri olarak reddetmek kelimesi geliyor. Özellikle bu kelimenin ayrı ya da bitişik yazılıp yazılmadığı internetten oldukça fazla araştırılmaktadır.

Reddetmek Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Reddetmek’ biçimindedir. Herhangi bir durumu ya da kişinin kendisine verilen bir şeyi kabul etmemesi reddetmek olarak ifade edilmektedir. Mutlaka sessiz harflerin kelimenin ortasında yer aldığı gibi bir araya gelmesine dikkat edilmelidir.

TDK'ya Göre Reddetmek Kelimesinin Doğru Yazımı

Dilbilgisi kuralı üzerinden dikkat edilerek Türk dil kurumuna bağlı şekilde bu kelime ele alınmalıdır.

Reddetmek (Doğru)

Ret etmek (Yanlış)

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, ‘t’ harfinin ‘d’ harfine dönüşmesidir. Bu konuda dikkat ederek aynı zamanda bitişik yazmak suretiyle sözcük amaca uygun doğru şekilde değerlendirilebilir.