Reçine Nedir, Nasıl Kullanılır? Reçine Nasıl Eritilir, Nasıl Yapılır?

Topraktan çıkan tüm ürünler bir şekilde insanlığın faydasına dokunmuştur. Bu maddelerden en çok kullanılanları arasında bulunan reçine, birçok neden ve ihtiyaçtan dolayı insanlar tarafından işlenmiş ve kullanılmış bir maddedir.

Reçine Nedir, Nasıl Kullanılır?

Reçine ağaçların kendi yaralarını sarmak için ve zararlı böceklerden kendilerini savunmak için salgıladıkları, insanların da birçok alanda kullandıkları yapışkan dokudaki bir çeşit sakızdır. Reçine katı ya da yarı akışkan, suda çözünmesi ve billurlaştırılması oldukça zor, ısıtılınca yumuşayan ve eriyebilen bir maddedir. Reçine çam ve baklagiller gibi türlerin kendi özleri tarafından oluşturulabilir. Bu nedenle ağaç balı ya da çam sakızı olarak ta isimlendirilmektedir. Genel olarak koyu sarı veya açık kahverenginde bulunabilir. Reçine geçmişten günümüze birçok farklı alanda kullanılmış ve kullanılmaya da devam edecek bir maddedir. Reçinenin kullanım alanlarını ve nasıl kullanıldıklarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Reçine, yapışkan dokusu nedeniyle ağda olarak kullanılır

Ahşap ürünlerin cilalanmasında ve yapıştırılmasında, özellikle mobilya ürünlerinin birleştirilmesinde sıkça kullanılır

Güzel kokması nedeniyle tütsü olarak kullanılır

İçeriğinde bulunan özel yağlar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar için alternatif tıp alanında kullanılır

Ciltte oluşan sivilce ve gözeneklerin giderilmesinde ve bilinen birçok kozmetik ürünlerde ham madde olarak kullanılır

Özellikle sanayi ve endüstri alanının birçok bölgesinde sıklıkla kullanılır

Mürekkep ve boyacılık sektöründe kullanılır

Keman ve çello gibi yaylı enstrümanların tellerinde sesin daha iyi gelmesi için kullanılır

Ağız ve diş sağlığının her türlü bakımında kullanılır

Mide de oluşan ülser ve gastrit gibi hastalıklar için kullanılır

Özellikle solunum yolu rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde, akciğer gibi çok önemli bir organın temizlenmesinde kullanılır

Vücutta oluşan kanamalı yaraların iyileştirilmesinde ve bu yaraların normalden daha hızlı tedavi edilmesinde kullanılır

Gözlerde oluşan katarakt ve kuruluk rahatsızlıklarında kullanılır

Çam sakızı tozu ve balı ile vücutta bulunan hücrelerin mutasyona uğramasının önüne geçilmesinde ve bazı kanser hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılır

Tüm bu faydalarının yanı sıra reçinenin bazı yan etkileri ve zararları da bulunabilir. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz.

Oluştuğu ağaç zararlı mineral ve zehirleri bünyesinde barındırıyor ise bu reçineden elde edilen her türlü ürün insan sağlığı açısından tehlikelidir.

Vücuda ağız yoluyla gerekenden fazla alınması neticesinde çeşitli mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Hammaddesi reçine olan ürünlerin, reçine dozunun iyi ayarlanması gerekmektedir.

Özellikle alternatif tıp alanında, kişilerin kendi kendilerine kullandıkları reçineler dikkatli seçilmeli ve ilaç yapımı için dikkatli olunmalıdır

Reçine Nasıl Eritilir, Nasıl Yapılır?

Reçine içeriğinde bulunan güçlü bileşenleri sayesinde kullanım alanı oldukça yaygın bir maddedir. Özellikle yapışkan ve güçlü oluşu nedeniyle sentetik ürünlerde sıkça kullanılır. Reçine ateşin sıcaklığı sayesinde eriyebilen ve istenilen şekilde kullanılabilen bir maddedir. Reçineyi eritmek için ateşe ve biraz suya ve sağlam bir tencereye ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca yapışkan özelliğini arttırmak adına kül kullanımı da oldukça yaygındır.

Güçlü bir ateş üzerine tencere yerleştirilir ve içerisine reçine eklenir. Eklenen reçine kısa bir süre sonra sünmeye ve erimeye başlar. Bu esnada içerisine bir miktar su eklenerek sıvılaşma oranı arttırılır. Sıvılaşan reçinenin yapışkan özelliğini arttırmak için içerisine odun ateşinden meydana gelen belli miktarda kül eklenerek reçine eritilmiş ve elde edilmiş olunur.