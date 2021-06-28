Reanimasyon Nedir Ve Tanımı Nasıldır? Reanimasyon Bölümü Hakkında Bilgi

Sağlık sorunları nedeniyle bu sorunun giderilmesi açısından ameliyat işlemlerine maruz kalınmış olabilir. Sağlık sektöründe de reanimasyon sözcüğünü duymuş olabiliriz. Bu uygulamaya maruz kalan yakınlarımız yaşamımızda bahsetmiş olabilir. Fakat tıbbı bir terim ve işlem olduğu için tam olarak ne olduğunu bilemeyebiliriz.

Reanimasyon Nedir ve Tanımı Nasıldır?

Durmuş olan solunum sistemini ya da dolaşım sistemini canlı hale getirmek yani tekrardan işlevsel özelliğini kazandırmak amacıyla yapılan tıbbı işleme reanimasyon denir.

Bu işlem ameliyat öncesinde sonrasında ya da esnasında yapılabilir. Çünkü sistemle ilgili komplikasyonlar bu süreçlerde gerçekleşebilir. Bu gerçekleşen komplikasyonları önlemek hastanın sağlığını korumak amacıyla çok büyük önem arz etmektedir.

Bu tıbbı işlemin halk arasındaki Türkçe bilinen anlamı ise yeniden canlandırmadır. Tüm cerrahi operasyonlarda gerekli görüldüğünde gerçekleştirilmektedir.

Operasyon öncesinde ya da sonrasında hastanın acılarını gidermek, duyumlarını önlemek ve reflekslerini azaltmak reanimasyon uzmanlarının sorumluluğudur.

Yapılan anestezi sistemleri operasyon öncesinde hastanın kontrollü bir bilinç kaybını sağlamaktadır. Operasyon sonrasında ise hasta kaybedilen bilincine kavuşturulur. Burada devreye reanimasyon işi girmektedir. Çünkü bu işlem hastanın hayati fonksiyonlarını normale yani olması gerekene getirmektedir.

Genel anlamda reanimasyon işleminin ihtiyaç duyulduğu durumlar dolaşım sistemi, solunum sistemi, böbrek yetmezliği, biyokimyasal hastalıklar ve metabolik hastalıklardır.

Bu durumlarda hasar görmüş, geçici olarak durmuş hayati işlevler bu yöntem ile normal hale getirilmeye çalışılır.

Reanimasyon işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla üniteler solunum ekipmanları, elektronik sistemler ve kalp defibrilatörü tarzında ekipmanlarla doludur. Bu ekipmanlar hastanın hayati fonksiyonlarının sürekli izlenmesine olanak vermektedir.

Örneğin kalbe ritmik basınç uygulayarak kalp mesajı yapmak bir reanimasyon işlemi örneğidir. Bilinçsiz bir hastayı solunum cihazı kullanarak uyandırmak da bu işleme bir örnektir. Kalp masajı da solunum cihazı desteğiyle kombine edilebilir.

Reanimasyon Bölümü Hakkında Bilgi

Reanimasyon bölümü benzer olarak Anesteziyoloji bölümüyle beraber anılmaktadır. Birbirinden farklı olsa da benzer olarak hayati fonksiyonlar normale dönüştürülmeye çalışıldığı için iki bölüm beraber anılmaktadır.

Tüm cerrahi işlemlerin ilk aşamasını yöneten ve başlatma yetkisine sahip olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümleridir.

Anestezist ve reanimasyon uzmanları hastanın reflekslerini azaltmak, ağrı hissini gidermek gibi sorumluluklarla görevli uzmanlardır. Bu görevleri yerine getirmek amacıyla ilaç kullanımı kontrolüne de sahiptir.

Reanimasyon bölümü tüm hastahanelerde cerrahi alanlarında yer alan bölümdür. Tıp fakültesi mezunu bir kişi reanimasyon dalında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra bu bölümde uzman olarak görev alabilir.

Tekrar yaşama döndürme becerisini etkin bir şekilde yapabilen, ameliyat sonrası hasta bakımını bilen, üst düzey bilgi, beceri, tıp teknolojisini kullanabilen reanimasyon uzmanlarıdır.

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalar da yaşamsal fonksiyonlarını kaybettiğinde reanimasyon uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır. Reanimasyon uzmanına ihtiyaç duyan hastalar kritik hasta olarak kabul edilmektedir.

Hastalık, ameliyat, cerrahi, travma gibi nedenlerle yaşam fonksiyonlarını ileri derecede kaybetmiş, bozulmuş ya da bozulma riski taşıyan kişiler kritik hasta olarak kabul edilir. Reanimasyon bölümü de bu kritik hastalardan sorumlu bölümdür. Çünkü görevi bu hastaları yaşamsal fonksiyonlarına kavuşturmaktır.

Ciddi solunum yetmezlikleri, ağır travmalar, zehirlenme, kalp krizi, kalp ritm bozukluğu, beyin kanaması ve büyük ameliyatlar sonrasında yakın gözlem gerektiren yoğun bakım ünitelerindeki hastalar reanimasyon bölümü içerisine dahil edilen kişilerdir.

Reanimasyon bölümlerinde bu işlerden dolayı gelişmiş cihazlar ve modern tedavi yöntemleri yer almaktadır.