Realme Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Realme Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Realme telefon markası çağımızda hızlı bir şekilde popülerliğe ulaşmış olan bir telefon markasını oluşturmaktadır.

Realme Hangi Ülkenin Markasıdır?

Realme Çin merkezli olan bir telefon markasıdır. Kurucusu ise OPPO markasının eski başkan yardımcısıdır.

Realme Nerede Üretiliyor?

Realme telefon markası Çin’in Shenzhen adı verilen kentinde üretilmektedir.

Realme Ne Zaman Kurulmuştur?

Realme, 4 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş olan bir telefon ve türevlerini üretim şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Realme Markasının Sahibi Kimdir?

Realme markası, 2018 tarihinde Sky Li tarafından kurulmuş olan dünya çapında popülerliği bulunan bir markadır.

Realme’nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Realme markası, Shenzhen merkezli olan bir akıllı telefon üretim şirketini ifade eder. Realme, 4 Mayıs 2018 tarihinde, daha önceki süreçlerde Oppo Electronics'in Başkan Yardımcısı konumunda yer alan Sky Li tarafından Oppo'nun bir alt markası şeklinde kurulmuştur. Esas ürünleri akıllı telefonlar olmak ile beraber akıllı saat, kulaklık, akıllı bileklik, IoT ve televizyon ürünleri de üretmektedir. Realme öncelikle 2010 senesinde Çin içerisinde "OPPO Real" şeklinde ortaya çıkmıştır.

2018 senesinde OPPO içerisinden ayrılma aşamasına kadar bir alt marka şeklimde faaliyetlerini sürdürmekteydi. Daha sonra ise BBK Elektronics ismi altında kendi markasını kurmuştur. 30 Temmuz 2018 yılında, OPPO markasının eski başkan yardımcısı olan Sky Li, OPPO'dan istifa etiiğini açıklamıştır ve Çin merkezli olan mikroblog sitesi Weibo'da bağımsız şekilde bir marka olarak Realme'yi kurma niyetinin olduğunu açıklamıştır.