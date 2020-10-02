Realizm (Gerçekçilik) nedir? Realist ne demek? Realizm sanat akımı kurucusu, temsilcileri, özellikleri ve tarihçesi

Realizm akımı ile birlikte toplum gerçekleri ile toplumsal duygular ve romantizm yer değiştirerek hikaye ve öykülerde realizm yer almaya başlamıştır. Toplumsal tabakalaşma realizme temel oluşturmuştur.

Realizm Akımı Nedir?

Realizim, hayattaki tüm gerçekliği gözler önüne süren bir edebiyat akımıdır. Romantizme bir tepki olarak ortaya çıkan realizmde insan yaşamının gerçeklerine hikaye ve öykülerde yer vermek amaçlanmıştır. Realizim akımı, gerçekleri her şeyin üstünde görür. Realizim akımı 19. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.

Romantizm akımının aşırı duygusallığı realizm akımı ile birlikte nesnellik kazanmıştır. Realizm akımı, toplumsal sorunları tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Roman ve hikayelerde de olayların ve tasvirlerin olduğundan daha güzel gösterilmesine tepki gösterilerek realizm akımı ile tüm gerçeklerin olduğu gibi yansıtılması amaçlanmıştır.

Realizm Sanat Akımı Kurucusu ve Temsilcileri Kimlerdir?

Augusto Comte’un pozitivizm düşüncesine karşı geliştirilen realizmin kurucusu Gustave Falubert’dir. Bu akım 19, uy. Avrupa’sının toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatından önemli ölçüde etkilenmiştir. 1839 yılında ortaya çıkan bu akım; toplum, saray ve saray yaşantılarını, dini konuları, seçkin kişilerin portrelerini sanatçıların eserlerinde olduğundan daha güzel gösterme çabasına karşı çıkar. Realizm akımında tüm gerçekliklerin olduğu gibi yansıtılması amaçlanıyor.

Realizmin amacı, sanatı, klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmaktır. Çağdaş eşerler üreterek konularını toplumsal sınıflar arasında seçmeyi amaçlar. Realizmin asıl amacı, günlük yaşamın ve toplumsal sınıfların bilimsel bir nesnellikle incelenmesi ve bir bilim insanının klinik bulguları gibi nesnel bir bakış açısı ile ortaya koymayı amaçlar. Realizm akımının ki başlıca temsilcileri; Coutbert, Millet, Balzac, Tolstoy ve Daumier’dir.

Reailizm Akımının Özellikleri Nelerdir?

Realizm akımı, gerçekleri her şeyin üzerinde tutar.

Realizmin hakim olduğu eserlerde toplum gerçekleri her zaman ön plandadır.

Realizim akımında sanatçılar, objektif ve ön yargısızdır. Dolayısı ile doğa ve olaylar olduğu gibi yansıtılır.

Realizmin hakim olduğu eserlerde öyküleme değil betimleme yöntemi kullanılır.

Toplumun tüm, gerçek kişileri eserlere yansıtılır. Bu eserlerde hiçbir şey tamamen iyi ya da kötüdür.

Realizmin akımının en önemli amacı, tüm yaşananları nesnellikle ortaya çıkartmaktır. Bu eserlerde okuyucuyu eğitmek ya da ona nasihat vermek gibi bir amaç gütmezler.

Süsten ve abartıdan kaçınılır. Biçimde kusursuzluk amaçlanmıştır.

Realizm etkisini roman ve hikayelerde gösterir.

Realizm Akımının Tarihçesi

Realizm akımı, dünyada ilk olarak 19. Yüzyılın ikinci yarısının sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. 19. Yüzyılda sanayi devriminin oluşması ile buharlı makinelerin icat edilmesi, demir yolları ve fabrikalar gibi icatlar oluşturulmuştur. Bu dönemde çeşitli deneyler ve laboratuvar araştırmaları yapılmış olup bunun sonucunda da toplumsal sınıflar ortaya çıkmaya başladı. Toplumsal sınıfların oluşmasının sonucunda alt tabakalardakilerin ekonomik sıkıntıları göze çarpmaya başladı.

Realizm Akımı Eserleri

Toplum katmanları arasındaki büyük farklılıklar realizm akımının temellerini oluşturdu. Bu sayede, romantik, mitolojik ve hayali edebi işlemeler geride kalmaya başladı. Yaşadıkları çağın tüm zorluklarını olduğu gibi tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren edebiyatçılar, realizm akımını ortaya çıkardı. Bu sayede artık romantik ve her şeyi olduğundan daha güzel gösteren eserlerin yerini toplumsal sorunları ve insanların yaşadıkları maddi, manevi zorlukları tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren realizm akımı almıştır. En dikkat çeken realizm eserleri;

Araba sevdası,

Karabibik Zehra,

Mai ve Siyah,

Yaban,

Ayaşçı ve Kiracıları