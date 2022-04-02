Ray Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Rayın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Ray kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu bakımdan dilimize Fransızcadan geçmiştir. Ray kelimesinin anlamı ise tren, demirden yol manasına gelmektedir.

Ray Ne Demek?

Ray kelimesi etimolojik olarak ''rail'' sözcüğünden alıntıdır. Fransızcada rail kelimesi ''tren yolu'' anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ray kelimesi ''tramvay gibi taşıt araçlarının tekerleklerinin üzerinde hareket etmiş olduğu yol manasına gelmektedir. Ayrıca tren, birbirine çelik malzemeler ile eklenmiş yol manalarına da gelmektedir.

Ray Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türk dili, tarih boyunca pek çok medeniyet ile ilişki kurmuş ve bünyesinde yabancı kökenli birçok kelime taşımaktadır. Bu kelimelerden birisi olan ve Fransızca kökenli olan ray kelimesinin de birtakım eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Bunlar;

- Tren,

- Sıcak haddeci

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Rayın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

Ray kelimesinin eş anlamlıları tren ve sıcak haddeci olarak geçmektedir. Bununla birlikte ray kelimesi deyim ve atasözü olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar;

- Bu çocuk haddini aştı ve iyice raydan çıktı haberiniz olsun.

- Maddi açıdan her şey rayına oturdu merak etme.