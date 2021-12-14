Rastık ne demek, ne anlama gelir? Rastık çekmek kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Rastık kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmayarak Türkçeye Farsçadan geçen kelimelerden biri olmaktadır. Bu kelime anlam itibariyle özellikle kadınlar arasında sıklıkla kullanılan bir kelime olarak ifade edilmektedir.

Rastık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Rastık kelimesi anlam olarak kadınların kaşlarını ve saçlarını boyamak için kullandıkları siyah renkli boyalar olarak ifade edilmektedir. Eski zamanlarda daha çok kadınlar için bir süs aracı olarak kullanılmıştır. Bu eşyanın içerisinde siyah renk vermesini sağlayan bazı maddeler bulunmaktadır. Bu kelime aynı zamanda kadınların gözlerine çektikleri sürmeye de verilen bir isim olmaktadır. Rastık günümüzde aktarlarda satılmaya devam etmektedir.

Rastık Çekmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Rastık çekmek anlam olarak siyah renkli bir boyanın kadınların kaş ve saçlarını boyamak için kullanmaları şeklinde ifade edilmektedir. Rastık çekmek, siyah boyayı göze sürmek olarak da belirtilmektedir. Bu söyleyiş Türk Dil Kurumu tarafından rastık sürmek yani boya sürmek olarak açıklanmıştır.