Rastgele nasıl yazılır? Rastgele kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Rast ve gelmek sözcüklerinin içinde yer aldığı diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Rastlamak 2- Rast gelmek 3- Rastlantı 4- Gelişme 5- Gelgit 6- Gelecek 7- Gelenek 8- Gelgeç 9- Gelberi 10- Gelenekçi
Rastgele Nasıl Yazılır?
Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız rastgele kelimesi üstünkörü ve gelişigüzel kelimeleriyle eş anlamlıdır. Aynı zamanda bir temenni sözü olan bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
RASTGELE
Rastgele Kelimesi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. Rastgele kelimesi de birleşik isim olduğu için bu kelimenin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.
RASTGELE - Doğru Kullanım
RAST GELE - Yanlış Kullanım
Rastgele Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bu kadar önemli bir konu hakkında, hiç düşünmeden, rastgele konuşması canımı sıktı. (Doğru Kullanım)
2- Balıkçılar birbirlerine rast gele deyip ayrı yönlere doğru yürümeye başladılar. (Yanlış Kullanım)