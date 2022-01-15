Rastgele nasıl yazılır? Rastgele kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Rast ve gelmek sözcüklerinin içinde yer aldığı diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Rastlamak 2- Rast gelmek 3- Rastlantı 4- Gelişme 5- Gelgit 6- Gelecek 7- Gelenek 8- Gelgeç 9- Gelberi 10- Gelenekçi

Rastgele Nasıl Yazılır?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız rastgele kelimesi üstünkörü ve gelişigüzel kelimeleriyle eş anlamlıdır. Aynı zamanda bir temenni sözü olan bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

RASTGELE

Rastgele Kelimesi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. Rastgele kelimesi de birleşik isim olduğu için bu kelimenin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

RASTGELE - Doğru Kullanım

RAST GELE - Yanlış Kullanım

Rastgele Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Bu kadar önemli bir konu hakkında, hiç düşünmeden, rastgele konuşması canımı sıktı. (Doğru Kullanım)

2- Balıkçılar birbirlerine rast gele deyip ayrı yönlere doğru yürümeye başladılar. (Yanlış Kullanım)