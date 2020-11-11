Rastafaryanizm nedir? Rastafaryanizm dini özellikleri ve çıkış tarihi hakkında bilgi

1920'li tarihlere dayanan rastafaryanizm bir tür dini harekettir. Ünlü sanatçı Bob Marley'in de mensubu olduğu bu dinin Hristiyanlık ve Yahudilik ile karıştırıldığı bilinmektedir.

Rastafaryanizm Nedir?

Rastafaryanizm'de Etiyopya'nın son imparatoru Haile Selassie'nin Tanrı'nın dünyadaki yansıması olduğuna inanılmıştır. Bu inanç biçiminin peygamberinin ise Marcus Garvey olduğu biliniyor. Bu dinin kurucularından bir tanesi de Leonard Howell olmuştur. Rasfaryanizm özellikle de Jamaika'da oldukça popülerdir. Jamaika'daki nüfusun yüzde 10'unu b dine mensup kişiler oluşturmuştur.

Rastafaryanizm dininde ilk kıvılcımları atan Marcus Garvey olmuştur. Yaşamını New York'ta sürdüren Garvey, beyazlara ait bir dünyada siyahların adil bir muamele görmeyeceklerini savunmuştur. Yanında topladığı pek çok kişi ile birlikte "Afrika'ya dönüş" hareketi başlamıştır.

Rastafaryanizm Dini Özellikleri Ve Çıkış Tarihi Hakkında Bilgi

1920'li yıllarda ortaya çıkan rastafaryanizm dini ve politik bir harekettir. Özellikle de Jamaika'da ön plana çıkan bu dini inanç Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin karışımından oluşmuştur. Özellikle bu inanışta beyazların hüküm sürdüğü dünyada siyahların adil bir muamele görmeyecekleri belirtilmiştir.

Bu hareketin ana odağı Jamaika olarak bilinir. Buna rağmen 1960 ve 1970'li yıllarda rastafaryanlar Amerika'ya göç etmeye başladılar. Günümüzde ise rastafaryan dinine inanan yaklaşık bir milyon kişi olduğuna inanılıyor. Aynı zamanda rastafaryanizm dininin dünya çapında en çok tanınan ismi ise Bob Marley olmuştur. Bob Marley sayesinde rastafaryanizm dünya çapında tanınır bir hale geldi.

Rastafaryanizm inancında bazı topraklar kutsal olarak kabul edilmiştir. Bu kutsal topraklara ise "zion" denilmektedir. Zion denilen alanlar ise cenneti temsil etmektedir. Aynı zamanda rastafaryanizm dini metinleri "Kutsal Riby" olarak bilinir. Buna da "Siyah adamın incili" denilmektedir. Aynı zamanda bu kitap Robert A. Rogers tarafından 1913 ve 1917 yılları arasında derlenmiştir.

Rastafaryanizm taraftarlarından bazıları oldukça radikal bir inanca sahiplerdir. Buna göre de beyaz adamın "şeytan" olduğuna inanıyorlar. Ayrıca bu inanca göre dünyadaki beyaz nüfusun da bir çöküş yaşayacağına da inanılıyordu. Bu inancın en büyük umudu ise tüm siyahi ırkın Afrika'da bir araya gelecekleridir. Buna göre siyahi insanların da baskın ırk olacakları en büyük inanç ve umut olarak biliniyor.

Rastafaryanizm inancının ana renklerinin siyah, kırmızı, sarı ve yeşil olduğu biliniyor. Buna göre kırmızı, yeşil ve sarı renkler Etiyopya bayrağını, siyah ise Afrika insanlarını temsil etmektedir. Bu renkler ise rastafaryanlar için oldukça önemlidir. Buna göre yeşil renk dünyayı temsil eder. Aynı zamanda sarı renk ise altın ve mücevherleri temsil etmektedir. Bu renkler arasından yeşil ise dünyayı temsil eder. Ayrıca kırmızı renk ise dökülen kanların simgesidir.

Rastafaryan inancına göre bu dine mensup olan kişiler saçlarını asla taramazlar. Aynı zamanda saçlarını da kesmezler. Bu kişiler ise uzayan saçlarını dreadlock tarzında rasta yaparlar. Saçları bu şekilde olan rastafaryanlar tanrının bir gün kendilerini saçlarından tutup cennete götüreceklerine inanırlar.

Rastafaryan inancına göre Tevrat'ta yenmesi yasak olan etler asla yenmez. Bu nedenle rastafaryanlar genel olarak denizde yaşayan hayvanları ve domuz eti yemezler. Aynı zamanda rastafaryan inancına göre insan vücudu toprağa tek parça halinde girer. Bu nedenle rastafaryanlar da bedenlerine çok dikkat ederler. Aynı zamanda ünlü sanatçı Bob Marley dekanserin ayağında başlaması ile önemli bir karar vermiştir. Kanserin tüm vücuda yayılma riskine karşın Bob Marley ayağının kesilmesine izin vermemiştir.