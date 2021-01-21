Raspberry Pi nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Rasperry Pi kullanım alanları

Raspberry pi, ilerleyen teknolojinin küçük ama etkili modellere sığdırılması konusunda aracı malzemeye verilen isimdir. Çağımız üzerinde büyük bilgisayarların yaptığı işlemleri raspberry pi küçük boyutu ile başarmakta ve kullanıcı sayısı bakımından çok büyük başarılara imza atmayı başarmaktadır.

Raspberry Pi Nedir?

Boyutu göze alındığında kart büyüklüğünde olan raspberry pi satış konusunda en büyük patlamayı yaşatan İngiltere üretimli mini bilgisayar olarak adlandırılmaktadır. Bu küçük boyutu satın alımlarda çok etkili olmaktadır. Ayrıca bir diğer avantajı da fiyatlandırılmasıdır. 20-50 dolar aralığında fiyatlandırılan raspberry pi piyasada en çok satın alınan mini bilgisayar olup popülaritesi günümüzde de sürmektedir.

En ilgi çekici ve etkileyici özelliği ise program yazma olanağını sağlamasıdır. Pi mini bilgisayarlar zamanla güncelleme alıp, kapasitesini arttırarak günümüz bilgisayarları ile aynı kategoride yer almayı başardı. Birden çok modeli olan mini bilgisayarın ihtiyaca göre alıcısı bulunmaktadır.

Raspberry Pi Ne İşe Yaramaktadır?

Raspberry pi, genel olarak tasarlanma amacı çocukların bilgisayarların çalışma prensibini net bir şekilde anlamaları ve kodlama işini sevmeleri için geliştirilip piyasaya sürülmüştür. Pi, masaüstü bilgisayarlarla rekabet ederek zaman geçtikçe onların yerlerini almaya başladı.

Hem boyut avantajı hem de fiyatı ile birçok kişi tarafından masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar yerine tercih edildi. Teknoloji ilerledikçe başka cihazların yardımcı görevini üstlendi. Bunların yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonunda bile kullanıldı. Raspberry pi'nin tam olarak çalışması için monitör, fare, güç kaynağı gerekmektedir.

Raspberry Pi Modelleri Nedir?

Model A, model A+, model B, model B+, Raspberry pi 2, Raspberry pi 3, Raspberry pi zero ve Raspberry pi 3+, Raspberry pi 4 olmak üzere 9 çeşittir. Gün geçtikçe hızlı bir ilerleme kaydederek donanımı ve işlem kapasitesi arttırılıp daha başarılı bir duruma getirilmiştir.

Raspberry Pi Kullanım Alanları Nerelerdir?

Akıllı ev eşyası aletleri, hava durumu merkezleri, oyun konsolları, robotlar, drone destekçisi olarak birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca radyo istasyonu, medya, web sunucuları, kameralar, çeşitli ağlar, kablosuz baskı sunucuları gibi alanlarda da kendine yer bulmaktadır. Kısaca küçük ama çok etkili Raspberry pi çağımızın efsane buluşlarından birisidir.