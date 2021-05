Rapor Nedir Ve Nasıl Yazılır? Rapor Yazım Kuralları Ve Örnekleri

Rapor kavramı, çok fazla insanın merakını uyandıran ve aynı zamanda da büyük ilgisini çeken kavramların başında gelmektedir. Bu yönüyle başlı başına büyük bir önem arz eder niteliğe sahiptir.



Rapor Nedir?



Her hangi bir konu veya olayla ile alakalı inceleme neticesini tespit ederek bildiren yazılara rapor denilmektedir. Yazılı anlatım türleri arasında rapor, çok farklı konularda kaleme alınan bir yazı türü olma özelliği barındırmaktadır. Tek kişi tarafından hazırlanmış durumda olan rapora kişisel rapor, birden fazla kişi tarafından hazırlanmış durumda olan rapora ise ortak rapor adı verilmektedir.



Rapor Nasıl Yazılır?



Rapor yazma görevi verildiğinde birçok insan bir an tedirginlik duygusuna kapılabilir. Ancak rapor yazma konusunda gerekli olan adımların bilinmesi, kişiye önemli faydalar ve kolaylıklar sağlayacaktır. Bu kapsamda rapor nasıl yazılır konusunu aşamalarıyla incelemek yararlı olacaktır. İşte adım adım rapor yazma:



- İlk olarak bir konu seçilir: Konu seçilirken rapor sistemini yahut önergeyi dikkatlice okumak önemlidir.



- İlginç bulduğunuz bir konu seçin: Çoğunlukla, yazacağınız raporun ne olacağı ile alakalı açık bir kapı olacaktır.



- Mümkün olduğunca belirli nitelikte olan bir konu seçin: Çok geniş kapsamlı bir konu ile alakalı rapor yazılması halinde çok fazla bilginin ele alınması yönünde çaba harcanacağından rapor biraz düzensiz görünebilir.



- Raporu araştırmak önemli bir unsuru oluşturur.



- Raporda itibar edilen farklı kaynaklara yer verilmesi önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.



- Okul için bir rapor yazılacak ise öncelikle kütüphaneyi ziyaret etmek çok yararlı olacaktır.



- Rapor yazımında internet araştırması yapılırken yalnızca bilimsel nitelikli kaynaklardan yararlanılmalıdır.



- Yeni malzeme bulabilmek amacıyla kaynakları çapraz referanslamak önemli bir konudur.



- Bir araştırma gerçekleştirilirken alıntı bilgisinin de dahil olduğu kapsamlı notlar tutulmalıdır.



- Konuyla alakalı araştırmayı, bir tez cümlesi bulmana yardımcı olması doğrultusunda kullanın.



- Almış olduğunuz notları bir taslakta düzenlemeye özen gösterin.



- İlk taslağı hazırlamak önemlidir.



- Raporu size verilmiş olan yönergeye göre biçimlendirme hususuna dikkat edin.



- Tezinizi giriş bölümünde ifade etmeye dikkat edin.



- Raporun gövdesinde yer alan her paragrafa bir konu cümlesiyle başlayın.



- Her konu cümlesini araştırmanızda kanıtlarla destekleyin



- Kanıtlarının ardından, bunun teziniz ile nasıl bağlantılı durumda olduğunu açıklayan yorumlar yapın.



- Araştırmanızı sonuç paragrafında özetleyin.



- Raporunuzu tamamladıktan sonra tekrar gözden geçirin.



- Olası redaksiyon hatalarını dikkatlice kontrol edin.



- Yazını bir başkasına gözden geçirtmenizde büyük yarar olacaktır.



- Beklentilerini karşıladığından emin olmak amacı doğrultusunda raporunuzu ödevde sizden istenmiş olanlarla karşılaştırın



Rapor Yazım Kuralları



Bir raporun hazırlanmasında uyulması gereken rapor yazım kuralları bulunmaktadır. Bu sayede raporda ifade edilen fikirler daha açık ve anlaşılır bir sunum kazanırken raporun daha hoş görünmesine de önemli katkı sağlar. Rapor yazım kuralları raporun türüne göre farklılık gösterebilir. Bu noktada örnek olarak araştırma raporu kuralları şu şekildedir:



- Rapor düz ve beyaz olan bir A4 kağıdına yazılmalıdır.



- Rapor yazılırken kağıdın tek yüzünün kullanımına dikkat edilmelidir.



- Sayfa kenar boşlukları sağ alt kenardan 2,5 cm ve sol kenardan 3 cm boşluk bırakılarak ayarlanmaya özen gösterilmelidir.



- Kullanılacak olan yazı karakteri Times New Roman, Courier, Arial Tur karakterler olmalıdır.



- Raporda yer alan başlıklar, rapor metni, sayfa numaraları, tablolar vb. belirlenen alana yazılmalıdır.



- Sayfa kenar boşluklarında kesinlikle hiçbir yazı bulunmamalıdır.



- Yazı karakterlerinin raporun bölümleri doğrultusunda büyüklükleri, Times New Roman yazı karakteri için belirtilmiş durumda olan ölçülere göre uyumlaştırılması gerekir.



- Raporun farklı bölümlerinde farklı yazı karakteri ve büyüklükleri kullanımından kaçınılmalıdır.



- Raporda yer alan tablo ve şekillerin başlıkları ve içerikleri 12 punto ( gerekli olması durumunda 8 puntoya kadar düşürülebilir)



- Tablo, şekil, fotoğraf altı yazıları 10 punto olmalıdır.



- Dipnotlar 10 punto olmalıdır.



- Araştırma metni 1,5 (normal) satır aralığıyla yazılmalıdır,



- Raporda yer alan her fotoğraf da, satır boşlukları 2,5 cm içten başlanmalıdır.



- İki paragraf arasında fazladan bir miktar boşluk bırakılması gerekmektedir.



- Uzun, alıntı, şekiller, dipnot, tablo, ekler, kaynaklar vs. bölümünde tek satır aralığı kullanılabilir.



- Rapordaki her bölüme başlanırken yeni bir sayfaya geçilmeli,



- Bölüm başlıklarının yanı sıra ana başlıklar büyük harflerle yazılmalıdır.



- Alt başlıklarda yer alan kelimelerin sadece baş harfleri büyük harfle yazılmalıdır.



- Başlıklar ve başlıkların bir altı yahut bir üstünde bulunan metin arasında bir miktar boşluk bırakılması gerekmektedir.





Rapor Örnekleri



1. Rapor Örneği



SİVAS DANIŞMENT ORTAOKULU KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ 2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU



Sivas Danişment Ortaokulu Kültür Edebiyat Kulübü 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1. döneminde aşağıdaki çalışmaları yürütmüştür.





1. Sosyal kulüp yönetmeliği doğrultusunda çalışma planı hazırlanmıştır.

2. Dönem içerisinde yapılacak olan etkinlikler belirlenmiştir.

3. Kulüp yönetim ve denetleme kuralları oluşturulmuştur.

4- Kulübümüz ile alakalı kutlama ve anma günleri gerçekleştirilmiş olup okul gazeteye aylık olarak hazırlanmış durumdadır.

5. Diğer kulüpler ile işbirliği içinde anma ve kutlama programları gerçekleştirilmiştir.

6. Resmi yazılarda belirtilmiş olan yarışmalara katılım sağlanmıştır.





1. dönemde gerçekleştirilen çalışmalar yukarıda belirtilen şekildedir. Bilgilerinize arz ederim.





Kültür Edebiyat Kulübü Rehber

Öğretmeni



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





2. Rapor Örneği



T.C.



İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BAĞCILAR YEŞİLBAĞ ASM



Protokol No: OP-455754-10112014-100511290400 05.10.2000



İSTİRAHAT RAPORU





05.10.2000 tarihinde rahatsızlanarak kurumumuza müracaat eden okulunuz öğrencisi 12094567871 kimlik numaralı YILDIZ Can, yapılan muayenesi neticesinde "Akut faranşit hastalığı" teşhisi ile 08.10.2000 tarihine kadar 3 (Bir) gün istirahati uygun görülmüştür.





Dr. Sakine YILMAZ



İSTANBUL BAĞCILAR YEŞİLBAĞ ASM

Dip. Tes. No: 85133/ÇKYS Kodu: 445745

Aile hekimi