MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Rapor almayan devamsız sayılır’
GeriEğitim ‘Rapor almayan devamsız sayılır’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Rapor almayan devamsız sayılır’

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
‘Rapor almayan devamsız sayılır’
Abone Olgoogle-news

Yüz yüze eğitim başladığında pandemi nedeniyle çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler, devamsızlık sorunuyla karşı karşıya. TBMM Milli Eğitim Komisyonu, sağlık raporu almayan öğrencilerin devamsız sayılacağı görüşünde.

Milli Eğitim Bakanlığı, birden fazla formülle yeni döneme hazırlanırken, çocuklarını okula göndermek istemeyen veli sorunu yaşanıyor. Bu nedenle çok sayıda velinin bunun sonuçlarıyla ilgili araştırma yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine çok sayıda velinin, pandemi kaygısıyla çocuklarını okula göndermek istemedikleri, “gelişmeleri görene kadar bir süre okula göndermeme” kararında olduğuna ilişkin görüşler gelmeye başladı. Bazı velilerin bu nedenle servis hizmeti almadığı, bunun nedenlerinden birinin de okulların açıldıktan bir süre sonra kapatılacağı olduğu öğrenildi. AK Partili komisyon üyeleri, kendilerine gelen soru ve önerileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine iletti.

KRONİK HASTALAR İSTİSNA OLUR MU?

Verilen bilgide, kronik rahatsızlığı olan öğrencilerle ilgili olarak online eğitim konusunda çalışma yapıldığı, ancak diğer öğrencilerin sağlık raporu getirmemeleri durumunda devamsız yazılacağına ilişkin bilgi paylaşıldığı öğrenildi.

OKULLARDAKİ HAZIRLIKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarının açılışına ilişkin birden fazla seçenek ortaya koyarken, okulların eğitim dönemine hazırlanmasıyla ilgili bir dizi uygulama yapıldığı da öğrenildi. Tüm okulların dezenfektan ihtiyaçları planlandı. Okullara, pandemi uyarı levhaları ve afişleri hazırlandı. Dezenfektan ve maske ihtiyacına ilişkin çalışma yapıldı ve düzenli sağlanmasıyla ilgili bağlantılar yapıldı.

TENEFFÜS SAATLERİ VE MESAFE PLANI

Bakanlığın çalışmaları kapsamında çocukların okula gittiği günlerde, seyreltilmiş eğitim çerçevesinde, teneffüs saatlerinin farklılaştırılması, sınıfların farklı saatlerde ders arası vermesi, bahçe ve koridorlardaki yığılmanın önüne geçilmesi gibi planlamalar yapıldığı öğrenildi. Özellikle, çocukların tuvalet kullanmalarıyla ilgili önlemlerin planlandığı belirtiliyor.

False
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle