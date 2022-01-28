Raks etmek ne demek, ne anlama gelir? Raks etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Raks Etmek kelimesi ile eş anlamlı olan birçok deyim halk arasında ve günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Bu deyimlerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kurtlarını dökmek 2- Gerdan kırmak 3- Göbek Atmak 4- Hora tepmek

Raks Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dans sözcüğü ile aynı kökten gelen raks kelimesi, çalgı eşliğinde oynamak anlamına gelir. Kelime ''raks eylemek'' şeklinde de yazılır ve telaffuz edilir. Bu kelimeden türetilen diğer sözcükler ve birleşik isimler ise şunlardır:

1- Rakkas: Dans etmeyi meslek edinen kişi, çengi. (Kelimenin rakkase şeklindeki kullanımı daha yaygındır.)

2- Raksan: Dans eden

3- Hanende vü Rakkase: Hem şarkı söyleyen hem dans eden

4- Raks- müdam: Tekrar tekrar edilen dans

Raks Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

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Türk Dil kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Raks Etmek - Doğru Kullanım

Raksetmek - Yanlış Kullanım

Raks Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu gece sabaha kadar raks edip tüm dertlerimi unutmak istiyorum.''