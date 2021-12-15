Rakkas ne demek, ne anlama gelir? Rakkas kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Rakkas kelimesi, çok uzun yıllardan beridir dilimizde olan ve günlük hayatta çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.

Rakkas Ne Demek?

Rakkas kelimesi, dilimizde çok uzun yıllardan beri kullanılan bir kelimedir. Rakkas, sarkaç ve raks yapmayı kendine meslek edinmiş olan erkek demektir.

Rakkas Ne Anlama Gelir?

Rakkas kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimizde çok sık kullanılır. Rakkas, raks etmeyi kendine meslek edinen erkek ve sarkaç demektir. Bu kelime, günümüzde oldukça kullanılıyor.

Rakkas Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Günümüzde Rakkas kelimesi, çok sık kullanıldığı için pek çok kişi tarafından TDK sözlüğünde aranıyor. Rakkas kelimesinin TDK sözlük anlamı ise, raks yapmayı kendine meslek edinen erkek ve sarkaç demektir. Bu kelime, çok uzun yıllardır dilimizde kullanılıyor.

Rakkas kelimesi, kullanıldığı cümlenin içeriğine göre farklı anlamlar kazanır. Bu nedenle de Rakkas kelimesini, kullanıldığı cümlenin içeriğine göre değerlendirmek gerekir. Rakkas, genellikle dans etmeyi seven kişileri nitelemek için kullanılır. Arapça kökenli bir kelime olan rakkas, dilimizde çok sık kullanılıyor. Ama bu kelime, cümlenin gidişatına göre anlam kazanır.