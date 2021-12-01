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Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ali Hortaçsu’nun oldu

#PROF. DR. ALİ HORTAÇSU KİMDİR?#Rahmi M. Koç Bilim Madalyası#Koç Üniversitesi
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ali Hortaçsu’nun oldu

Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendiren, “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” 2021 yılı ödülü Prof. Dr. Ali Hortaçsu’nun oldu.

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2021 yılı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödülü, bu yıl da online törenle sahibini buldu. Ödüle, etkin piyasalar, rasyonel beklentiler ve ihale modellerine üstün bilimsel katkıları nedeniyle Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde Ralph ve Mary Otis Isham Kürsüsü Ekonomi Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Hortaçsu layık görüldü.

Prof. Dr. Umran İnan’ın başkanlığındaki 2021 yılı seçici kurulunda; Profesör Daron Acemoğlu (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü), Profesör Zeynep Çelik (New Jersey Teknoloji Enstitüsü), Profesör Filiz Garip (Princeton Üniversitesi) ve Profesör Ayşe Çağlar (Viyana Üniversitesi) görev aldı.

PROF. DR. ALİ HORTAÇSU KİMDİR?
Ali Hortaçsu, Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde Ralph ve Mary Otis Isham Ekonomi Profesörüdür. Çalışmaları, piyasaların verimliliğini ampirik olarak değerlendirmeye odaklanıyor. Hortaçsu, lisans ve yüksek lisans derecelerini Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden aldı. 2001 yılında Stanford Üniversitesi'nde ekonomi alanında doktorasını tamamladıktan sonra sırasıyla Harvard Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nde misafir yardımcı doçent ve konuk ekonomi profesörü olarak çalıştı. Chicago Üniversitesi'ndeki şu anki görevinden önce 2001-2006 yılları arasında ekonomi yardımcı doçenti, 2006-2014 yılları arasında ekonomi profesörü olarak görev yaptı.

American Academy of Arts and Sciences üyesi ve Econometric Society üyesi olan Hortaçsu, National Bureau of Economic Research (NBER) Industrial Organization Program için araştırma görevlisi olarak  ve 2006 yılında Alfred P. Sloan Research Fellow olarak atanmıştır. Hortaçsu, ekonomi ve endüstriyel organizasyon alanlarında prestijli akademik yayınlarda yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra, Journal of Political Economy ve RAND Journal of Economics'in eş editörlüğünü, yayın kurulu üyeliğini ve yardımcılığını yapmıştır. çeşitli dergiler için editör. Ulusal Bilim Vakfı Ekonomi Panelinin bir üyesi olarak görev yaptı ve araştırma çalışmaları için bir NSF KARİYER Hibesi de dahil olmak üzere birçok NSF hibesi kazandı.

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#PROF. DR. ALİ HORTAÇSU KİMDİR?#Rahmi M. Koç Bilim Madalyası#Koç Üniversitesi

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