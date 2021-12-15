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Rahle ne demek, ne anlama gelir? Rahle kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Rahle#Rahle Ne Demek
Rahle ne demek, ne anlama gelir Rahle kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen rahle kelimesi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminden bu yana kullanılmaktadır. Bu sözcük ''rhl'' kökünden türetilmiştir. ''Rhl'', sehpa anlamına gelirken, rahle kelimesinin sözlük anlamı yazı yazmak ve kitap okumak için özel olarak üretilmiş masadır. Eski yüzyıllarda tek tip olan rahlelerin günümüzde birçok farklı modeli üretilmektedir. Rahle ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Rahle kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Rahle kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sehpa

2- Masa

 Rahle Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık 12. yüzyıl önce üretilmeye başlanan ve Osmanlı döneminde yaygınlık kazanan küçük masalara rahle denir. Hattatların, müderrislerin ve öğrencilerin kullandığı rahleler, genellikle ahşaptan yapılır. Açılıp kapanabilmesi nedeniyle yer kaplamayan bu masaların birçok çeşidi mevcuttur.

 Günümüzde en çok tercih edilen rahle çeşitleri şunlardır:

 1- Asansörlü rahle

 2- Motifli rahle

 3- Oyma desenli ve ahşap ayaklı rahle

 4- Kişiye özel isim yazılı rahle

 5- Ayarlanabilir, masa üstü rahle

 Rahle Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Rahle kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Küçük ve işlevsel sehpa

 İkinci Anlamı: Kitap okumak ve ders çalışmak için özel olarak üretilmiş, açılıp kapanabilir masa

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 Rahle Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Daha geçen hafta satın aldığım ahşap rahlenin ayaklarından biri kırıldı.''

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