Rahle ne demek, ne anlama gelir? Rahle kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Rahle kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sehpa

2- Masa

Rahle Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 12. yüzyıl önce üretilmeye başlanan ve Osmanlı döneminde yaygınlık kazanan küçük masalara rahle denir. Hattatların, müderrislerin ve öğrencilerin kullandığı rahleler, genellikle ahşaptan yapılır. Açılıp kapanabilmesi nedeniyle yer kaplamayan bu masaların birçok çeşidi mevcuttur.

Günümüzde en çok tercih edilen rahle çeşitleri şunlardır:

1- Asansörlü rahle

2- Motifli rahle

3- Oyma desenli ve ahşap ayaklı rahle

4- Kişiye özel isim yazılı rahle

5- Ayarlanabilir, masa üstü rahle

Rahle Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Rahle kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Küçük ve işlevsel sehpa

İkinci Anlamı: Kitap okumak ve ders çalışmak için özel olarak üretilmiş, açılıp kapanabilir masa

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Rahle Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Daha geçen hafta satın aldığım ahşap rahlenin ayaklarından biri kırıldı.''