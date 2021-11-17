Rahim sarkması nedir, nasıl anlaşılır? İdrar kesesi sarkması neden olur, hangi hastalıklara neden olur?

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Rahim sarkması hayatı tehdit eden bir rahatsızlık olmasa da hastanın sosyal yaşantısını olumsuz yönde etkiler.

Rahim Sarkması Nedir?

Rahim batın içinde bulunan bir organdır. Rahim boyun bölgesi adı verilen serviks ise vajen içine kadar uzanır. Rahmi bulunması gereken yerde tutmaya yarayan güçlü bağlar vardır. Bu bağlarda zayıflık ya da gevşeme olduğu zaman yerçekiminin de etkisiyle rahim aşağı doğru yer değiştirir. Bu duruma da rahim sarkması ya da latince adı ile uterin prolapsus ismi verilir.

Rahim sarkması muayenelerinde mesane, rahim ve son barsak birlikte ele alınarak değerlendirilir. Rahim sarkmasına %50 oranında vajen ön duvarından mesanenin sarkması, %30 oranında ise, son barsak (vajen arka duvarı) da eşlik eder. Çünkü mesane sarkmasının ve rahim sarkmasının altında yatan nedenler birbirine oldukça benzerdir.

Rahim genellikle, vajenin içine ve daha sonra da dışına doğru yavaşça sarkabilir. Sarkmanın derecesini belirleyen pek çok sayıda skorlama sistemi geliştirilir. Bu hesaplama sistemine göre de hastaya ameliyat kararı verilir.

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Rahim Sarkması Nasıl Anlaşılır?

Rahim sarkmasının varlığı uzman bir jinekolog yani kadın doğum uzmanı tarafından jinekolojik masada gerçekleştirilen alttan muayene ile anlaşılır. Muayene sırasında ıkınma sonucunda vajenden rahim, barsak ya da mesane gelebilir. Bunlar izole olarak sarkabileceği gibi birlikte de sarkabilir.

İdrar Kesesi Sarkması Neden Olur?

Fizik güç gerektiren çok ağır işlerde çalışmak,

Astım ya da bronşit gibi nefesi tıkayıcı solunum yolu hastalıkları,

Aşırı kilolu olmak,

Forceps ya da vakum gibi cihazların kullanıldığı zorlu bir doğum hikayesi,

İlerleyen yaşlarda menapozla birlikte östrojen azlığına bağlı doku gücünün ve elastikiyetinin kaybı,

İleri yaş,

Kabızlığa neden olan kronik barsak hastalıkları,

Çoğul gebelik geçirmek,

Çok hızlı kilo alıp vermek,

Çok doğum yapmak.

İdrar Kesesi Sarkması Hangi Hastalıklara Neden Olur?

Hafif şiddette olan rahim sarkmaları genellikle tedavi gerektirmez. Ama rahmin vajinanın dışına çıkacak bir şekilde sarkması bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu tür vakalarda rahim, iç çamaşıra temas edebilir düzeye gelebilir. Bu durum ülser oluşumuna da neden olabilir. Rahmin sarkmış olması aynı zamanda diğer pelvik organların da sarkmış olabileceği anlamına gelir.

Mesanenin sarkması olarak bilinen sistosel oluşumunda vajinanın ön duvarında bir şişlik gerçekleşir. Bunun sonucunda ise, idrara çıkmak zorlaşır ve genellikle idrar yolu enfeksiyonu sık sık tekrarlar. Rektum üzerinde bulunan bağ dokusunun zayıflaması sonucunda ise bağırsak hareketlerinin bozulmasına ve dışkılama alışkanlığında değişikliğe neden olur. Bu nedenle de rahim sarkması oluşumunda tedavi seçeneğinin hekim ile birlikte değerlendirilmesi çok önemlidir.

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Rahim Sarkması Belirtileri Nelerdir?

Rahim, embriyonun gelişimini sürdürdüğü organdır. Rahim, farklı nedenlerden dolayı olması gereken pozisyondan aşağı doğru zamanla sarkabilir. Rahim sarkması şiddetine bağlı olarak şikayetlerde, hafif ağrı şeklinde ortaya çıkabileceği gibi kişinin yaşam kalitesini önemli, ölçüde etkileyecek boyutlara da ulaşabilir. Rahmin az miktarda sarkması, genellikle hiçbir belirtiye neden olmaz. Ama bazı hastalar sabah saatlerinde hafif bir şiddette başlayan ve saatler ilerledikçe artan bir bel ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir. Bazı vakalarda karnın alt tarafında ağırlık hissi ya da aşağı doğru bir çekilme hissi gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.