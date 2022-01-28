Rağbet etmek ne demek, ne anlama gelir? Rağbet etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Rağbet Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çok istemek 2- Talep etmek 3- Meyilli olmak 4- Temenni Etmek 5- İlgi duymak

6- Alaka göstermek 7- Saygı duymak 8- Hürmet etmek

Rağbet Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

7 asırdır kullanılmakta olan rağbet etmek kelimesi, ilgi göstermek, yakınlık duymak ve hatırını saymak anlamına gelir.

Rağbet Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Günlük hayatta sık sık kullandığımız rağbet etmek kelimesi, yazımı en en çok karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. TDK'ya göre kelimenin doğu yazılışı şu şekildedir:

Rağbet Etmek - Doğru Kullanım

Rağbetetmek - Yanlış Kullanım

Rağbet Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Son beş yılda ürünlerimize rağbet eden müşteri sayısı iki katına çıktı.

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(İlgi göstermek anlamında kullanılmış)

2- İdris Bey, toplumda büyük çoğunluğun rağbet ettiği, mümtaz bir kişiliktir.

(İtibar etmek anlamında kullanılmış)