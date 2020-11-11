Raelizm nedir? Raelizm dini hakkında bilgi

Realizm, gerçekçiliği savunur ve her şeyi olduğu gibi göstermeyi amaçlayan bir edebiyat akımıdır. Auguste Comte'un ortaya attığı pozitivizm felsefesinin edebiyata uyarlanması sonucunda realizm akımı ortaya çıktı.

Raelizm Dini Hakkında Bilgi

Realizm, sanatta gerçekçiliği ifade eder. 19. Yüzyıla kadar pek çok edebi eserde romantizm ve klasizm gibi duygular yoğun olarak işlenmiştir. Ama son dönemlerde sanayi ve teknolojinin ilerlemesi ile bakış açısı da değişmeye ve daha gerçekçi bir düşünce tarzı oluşmaya başlamıştır. Her alanda olduğu gibi dini alanda da insanlar gerçeği sorgulamaya başladı.

Realizmin ortağa çıkması ile birlikte hikaye ve romanlarda yer alan karakterler tüm yönleri ile işlenmeye başlandı. Realizmle birlikte işlenen duygular, korkular ve hayaller yerini toplum gerçeklerine bıraktı. Realizm akımı, gerçekleri her şeyin üzerinde tutar ve sorgulamayı gerektiren bir akımdır. Bu nedenle insanların dini konuların nerelerden gelip Neye dayandırıldığını bu süreçte araştırmaya başladı.

Realizm Akımının Özellikleri

Eserlerde toplum gerçekleri ön planda tutulur.

Doğa ve toplum olduğu gibi kopya edilmiştir. Sanatçılar, objektif ve tarafsızdır.

Realizm akımı etkisi ile ortaya koyulan eserlerde öykülemenin dışında betimleme tekniği kullanılır. Karakterlerin psikolojisi, yaşadıkları, çevrenin etkisi ve karakteristik özellikleri betimlenir.

Toplumdaki kişiler eserlere olduğu gibi yansıtılır. Bir şey be tam anlamı ile iyi, ya da tam anlamı ile kötüdür.

Biçimde kusursuzluk amaçlanmıştır. Süsten ve abartıdan kaçınılır.

Okuyucuya bir şey öğütlemek, nasihat vermek amaçlanmaz.

Bu akımda amaç, olayları nesnel tutarlılıkla aktarmaktır.

Realizm Akımının Tarihçesi

Realizm akımı, dünyada ilk olarak 19. Yüzyılın ikinci yarısında sanayi devriminin etkisi ile ortaya çıkmıştır. Sanayi devriminde buharlı makinalar, demir yolları, fabrikalar ve icatların etkisi ile bakış açısı değişmeye başladı. Bu oluşuma paralel olarak toplumsal sınıflar ve tabakalaşmalar oluşmaya başladı. Bu sınıfların oluşması ile birlikte alt sınıflar dikkat çekmeye başladı.

Toplum katmanları arasındaki temel farklar realizm akımının temelini oluşturur. Mitolojik ve hayali konular, edebiyatçılar tarafından artık işlenmemeye başlandı. Yazarlar, yaşadıkları çağı ön plana çıkarmak için realizm akımını edebiyata uyarlayarak eserlerine yansıtıyor. Realizmin ortaya çıkması ile birlikte gerçekçi düşünce de yaygınlaştı. Bu akıma göre tüm olaylar, olduğu gibi eserlerde yansıtılıyor. Artık roman ve hikayelerde insan hayatının gerçekleri yansıtılmaya başlandı. Realizmin ortaya çıkması ile birlikte edebiyat alanında tüm dengeler yer değiştirdi.