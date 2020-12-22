Radyoloji Teknikeri nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Radyoloji Teknikeri olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Bir mesleği ve o mesleği icra etmeden önce kişiler o meslek hakkında bilgi toplamak isterler. Sağlık sektöründe farklı alanlarda pek çok meslek grubu bulunur. Radyoloji Teknikeri bunlardan birisidir. Fakat Radyoloji Teknikeri olabilmek için bazı şartların tamamlanması gerekmektedir.

Radyoloji Teknikeri Nedir?

Radyoloji Teknikeri sağlık kuruluşları ve hastanelerde bir uzmanın yanında destek olarak çalışan bir meslek grubudur. Hastanelerde bulunan X ışınları, manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi gibi hastalara tanı konması amaçlı görüntüleme tetkikleri yapmakta sorumlu olan kişiler Radyoloji Teknikeridir.

Radyoloji Teknikeri Ne İş Yapar?

Hastalarda doku, organ, kemik ve damarların görüntülerini elde etmek için tıbbi görüntüleme ekipmanları kullanılmaktadır. Bunlar tomografi veya röntgen gibi işlemlerdir. Bu işlemleri kullanmak için eğitim almış kişiler bulunmalıdır. Bu kişiler Radyoloji Teknikeri olmaktadır.

Bunlar dışında hastalara vücut bölümlerinin uygun bir şekilde filminin çekilmesi için konumlandırmak ve hastalara teknik soruların cevaplarını vermek de Radyoloji Teknikerinin işleri arasında bulunmaktadır.

Radyoloji Teknikeri Nasıl Olunur?

Günümüzde popüler olan sağlık meslek gruplarından birisi de Radyoloji Teknikerliğidir. Pek çok kişi Radyoloji Teknikeri olmak için neler yapılması gerektiği hakkında cevap aramaktadır. Radyoloji Teknikeri olabilmek için ilk olarak üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Radyoloji Teknikerliği bölümünü okumak gerekmektedir. Bu bölüm üniversitelerde 2 yıllık bir bölümdür. Bu bölümü okuyup mezun olan kişilere Radyoloji Teknikeri unvanı verilmektedir.

Ayrıca Radyoloji Teknikeri için aranan bazı nitelikler de bulunmaktadır. İş verenlerin Radyoloji Teknikerlerinde aradıkları nitelikler şunlardır:

- Görüntüleri doğru ve dikkatli bir şekilde alınmasını sağlayacak detaylara karşı dikkat becerisi göstermek,

- Teknik ekipmanları kullanabilecek derecede bilgi sahibi olmak,

-Hastaları bilgilendirebilmek ve çekim için hasta ile iyi iletişim sağlamak,

- Çocuklara veya yaşlı hastalara karşı empati bir tutum sergilemek,

- Uzun süre ayakta kalabilecek fiziki şartlara sahip olmak,

- Erkekler için askerliğini tamamlamış olmak veya tecil ettirmiş yada muaf olmak gerekli nitelikler arasında yer almaktadır.

Radyoloji Teknikerinin Görevleri Nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi Radyoloji Teknikerlerinin de belirli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Radyoloji Teknikerlerinin görevlerini şu şekilde açıklayabiliriz:

- Randevu programlamak ve ön işlem tavsiyesi sunmak için hastalarla görüşmeler gerçekleştirmek,

- Hastaya uygun filmin çekilebilmesi için konumlandırmak,

- Vücut parçasının uygun yoğunluk, detay ve kontrastının grafiklerini üretmek için x-ray makinelerini ayarlamak,

- Tıbbi yönden problemleri çözmek için uzman hekim tarafından talep edilen görüntüleme filmini çekmek,

- Röntgen sonuçlarını raporlayıp uzman doktora iletmek,

- Hastaların kayıtlarını tutmak,

- Hastaların mahremiyetine sadık kalmak ve

- Radyografik sarf malzemelerin kontrolünü yapıp satın alma taleplerini iletmektir.

Radyoloji Teknikeri Maaşları Ne Kadar?

Radyoloji Teknikeri maaşları özel ve devlet hastanelerine göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle devlet hastanelerine göre özel hastanelerde daha az maaş verilmektedir. Ülke geneline bakıldığında ise Radyoloji Teknikeri maaşları 2.500 ile 3.500 arasında değişkenlik göstermektedir.

Radyoloji Teknikeri İçin İş İmkanları Nelerdir?

Radyoloji Teknikerleri için çalışma alanları sağlık kuruluşları olmaktadır. Radyoloji Teknikerlerinin çalışabilecekleri sağlık kuruluşları şunlardır:

- Araştırma hastanelerinde görev yapabilirler.

- Şehir hastanelerinde çalışabilirler.

- Devlet hastanelerinde Radyoloji Teknikeri olarak görev alabilirler.

- Özel görüntüleme merkezlerinde tıbbi görüntüleme teknikeri olarak çalışabilirler.