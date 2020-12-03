Radyo Ve Televizyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bazı fakültelerde Radyo Tv Yapımcılığı adını alan bölümün eğitim programında hem teorik hem de uygulamalı dersler yer alıyor. Öğrenciler son 2 yılda çeşitli medya kuruluşlarında staj yapar. Staj süresi diğer birçok bölümde olduğu gibi 30 gündür.

Radyo ve Televizyon Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Radyo ve Televizyon bölümünde yer alan dersler, teknik / mesleki dersler ve kavramsal / teorik dersler olarak ikiye ayrılır. İletişimin temel ilkeleri, radyonun teknik özellikleri ve kitle iletişim araçları gibi dersler teori ağırlıklıdır. Kamera kullanımı ve radyo yayıncılığı ise uygulamalı dersler arasında yer alır.

Radyo ve Televizyon Nedir?

Radyo ve televizyon, İletişim Fakültesi dışında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda da okunabilen bir bölümdür. Eğitim programının içerisinde Radyo ve Televizyon dışında, internet, gazete, sinema ve reklamcılık gibi dersler de yer alıyor.

Radyo ve Televizyon Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün temel amacı medya kuruluşlarının çeşitli departmanlarında çalıştırmak üzere uzman personel yetiştirmektir. Kameraman, ışıkçı, fotoğraf ve video kurgu sorumlusu yetiştirmek de bölümün temel amaçları arasında yer alıyor.

Radyo ve Televizyon Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olanlar reji asistanlığı, sunuculuk ve televizyon kanallarında içerik editörlüğü yapabilir. Kendisini fotoğraf ve sinema alanında geliştiren kişiler ise medya kuruluşlarında senarist, resim seçici ve görüntü yönetmeni olarak çalışabilir.

Radyo ve Televizyon Kaç Yıllıktır?

Radyo ve Televizyon, 4 yıllık bir lisans programıdır.

Radyo ve Televizyon Okumak İçin Ne Gereklidir?

Öncelikli olarak liselerin Sözel bölümünden mezun olmak gerekiyor. Daha sonra TYT sınavında barajı geçen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamasına bakarak tercihte bulunabilir. Bunun dışında Radyo ve Televizyon okumak isteyenler, araştırma yapmayı ve kitap okumayı sevmeli, kendisini kültürel açıdan geliştirmeli ve en az 1 yabancı dil bilmelidir.

Radyo ve Televizyon Öğretimi İngilizce midir?

Radyo ve Televizyon bölümünün öğretim dili Türkçedir. Bununla birlikte bazı üniversitelerde dersler İngilizce verilmektedir. Bu üniversiteler:

Kadir Has Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi

Radyo ve Televizyon Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Radyo ve Televizyon SÖZEL puan türü ile öğrenci almaktadır.

Radyo ve Televizyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Sosyolojiye Giriş

Haber Toplama ve Yazma

Metin ve Diyalog Yazarlığı

Radyo ve Televizyon Programcılığının Temel Kavramları

Film ve Video Yapımı

3. ve 4. Dönem Dersleri

Radyo Programcılığı

Senaryo

Kurgu Kuramı ve Teknikleri

Sözlü Anlatım ve Diksiyon

Ses Tasarımı ve Uygulamaları

5. ve 6. Dönem Dersleri

Ses ve Görüntü Teknikleri

Radyo ve Televizyon Stüdyoları

Temel Bilgi Teknolojileri

Ses Tasarımı ve Uygulamaları

7. ve 8. Dönem Dersleri

Radyoda Program Yapımcılığı

Göstergeleri Anlamak

Radyo - Tv Haberciliği

Radyo ve Televizyon Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Ulusal ve yerli televizyon kanallarında prodüksiyon amirliği, yönetmenlik ve sunuculuk yapabilirler.

Gazetelerde köşe yazarlığı, editörlük, redaktörlük yapabilirler.

Çeşitli medya kuruluşlarında muhabir olabilirler.

Radyo spikeri olabilirler.

Reji operatörü, sanat yönetmeni olabilirler.

Belgesel fotoğrafçılığı yapabilirler.

Çekim ve Editleme asistanı olabilirler.

Haber spikeri olabilirler.

Dizi ve sinema projelerinde senarist ve oyuncu olabilirler.

Video paylaşım sitelerine özel kültür, sanat, teknoloji içerikli programlar hazırlayabilirler.

Radyo ve Televizyon Çalışma Alanları Nelerdi?

Radyo ve televizyon bölümünün çalışma alanları çeşitlilik gösterir. İsteyenler televizyon kanallarında kariyer yaparken radyo ve gazete de çalışılabilecek diğer alanlar arasında yer alır. Bölümden mezun olanların bir kısmı ise serbest çevirmenlik, profesyonel yazarlık ve editörlük yapmaktadır.

Radyo ve Televizyon Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Lefke Avrupa Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi