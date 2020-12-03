Radyo Ve Televizyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Radyo ve Televizyon bölümü İletişim Fakültesinde yer alan bir lisans programıdır. Bölümde okuyan öğrenciler, aralarında isim farklılığı olsa da Radyo Televizyon Sinema bölümünün eğitim programında yer alan derslerin birçoğunu görür. Radyo ve Televizyon bölümü nedir, bölümden mezun olanlar hangi kurumlarda çalışabilir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Bazı fakültelerde Radyo Tv Yapımcılığı adını alan bölümün eğitim programında hem teorik hem de uygulamalı dersler yer alıyor. Öğrenciler son 2 yılda çeşitli medya kuruluşlarında staj yapar. Staj süresi diğer birçok bölümde olduğu gibi 30 gündür.
Radyo ve Televizyon Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Radyo ve Televizyon bölümünde yer alan dersler, teknik / mesleki dersler ve kavramsal / teorik dersler olarak ikiye ayrılır. İletişimin temel ilkeleri, radyonun teknik özellikleri ve kitle iletişim araçları gibi dersler teori ağırlıklıdır. Kamera kullanımı ve radyo yayıncılığı ise uygulamalı dersler arasında yer alır.
Radyo ve Televizyon Nedir?
Radyo ve televizyon, İletişim Fakültesi dışında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda da okunabilen bir bölümdür. Eğitim programının içerisinde Radyo ve Televizyon dışında, internet, gazete, sinema ve reklamcılık gibi dersler de yer alıyor.
Radyo ve Televizyon Bölümünün Amacı Nedir?
Bölümün temel amacı medya kuruluşlarının çeşitli departmanlarında çalıştırmak üzere uzman personel yetiştirmektir. Kameraman, ışıkçı, fotoğraf ve video kurgu sorumlusu yetiştirmek de bölümün temel amaçları arasında yer alıyor.
Radyo ve Televizyon Mezunu Ne İş Yapar?
Bölümden mezun olanlar reji asistanlığı, sunuculuk ve televizyon kanallarında içerik editörlüğü yapabilir. Kendisini fotoğraf ve sinema alanında geliştiren kişiler ise medya kuruluşlarında senarist, resim seçici ve görüntü yönetmeni olarak çalışabilir.
Radyo ve Televizyon Kaç Yıllıktır?
Radyo ve Televizyon, 4 yıllık bir lisans programıdır.
Radyo ve Televizyon Okumak İçin Ne Gereklidir?
Öncelikli olarak liselerin Sözel bölümünden mezun olmak gerekiyor. Daha sonra TYT sınavında barajı geçen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamasına bakarak tercihte bulunabilir. Bunun dışında Radyo ve Televizyon okumak isteyenler, araştırma yapmayı ve kitap okumayı sevmeli, kendisini kültürel açıdan geliştirmeli ve en az 1 yabancı dil bilmelidir.
Radyo ve Televizyon Öğretimi İngilizce midir?
Radyo ve Televizyon bölümünün öğretim dili Türkçedir. Bununla birlikte bazı üniversitelerde dersler İngilizce verilmektedir. Bu üniversiteler:
Kadir Has Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Radyo ve Televizyon Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Radyo ve Televizyon SÖZEL puan türü ile öğrenci almaktadır.
Radyo ve Televizyon Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
Sosyolojiye Giriş
Haber Toplama ve Yazma
Metin ve Diyalog Yazarlığı
Radyo ve Televizyon Programcılığının Temel Kavramları
Film ve Video Yapımı
3. ve 4. Dönem Dersleri
Radyo Programcılığı
Senaryo
Kurgu Kuramı ve Teknikleri
Sözlü Anlatım ve Diksiyon
Ses Tasarımı ve Uygulamaları
5. ve 6. Dönem Dersleri
Ses ve Görüntü Teknikleri
Radyo ve Televizyon Stüdyoları
Temel Bilgi Teknolojileri
Ses Tasarımı ve Uygulamaları
7. ve 8. Dönem Dersleri
Radyoda Program Yapımcılığı
Göstergeleri Anlamak
Radyo - Tv Haberciliği
Radyo ve Televizyon Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Ulusal ve yerli televizyon kanallarında prodüksiyon amirliği, yönetmenlik ve sunuculuk yapabilirler.
Gazetelerde köşe yazarlığı, editörlük, redaktörlük yapabilirler.
Çeşitli medya kuruluşlarında muhabir olabilirler.
Radyo spikeri olabilirler.
Reji operatörü, sanat yönetmeni olabilirler.
Belgesel fotoğrafçılığı yapabilirler.
Çekim ve Editleme asistanı olabilirler.
Haber spikeri olabilirler.
Dizi ve sinema projelerinde senarist ve oyuncu olabilirler.
Video paylaşım sitelerine özel kültür, sanat, teknoloji içerikli programlar hazırlayabilirler.
Radyo ve Televizyon Çalışma Alanları Nelerdi?
Radyo ve televizyon bölümünün çalışma alanları çeşitlilik gösterir. İsteyenler televizyon kanallarında kariyer yaparken radyo ve gazete de çalışılabilecek diğer alanlar arasında yer alır. Bölümden mezun olanların bir kısmı ise serbest çevirmenlik, profesyonel yazarlık ve editörlük yapmaktadır.
Radyo ve Televizyon Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
Lefke Avrupa Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
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