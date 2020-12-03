Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Radyo, sinema ve televizyonculuk bölümü, iletişim ve teknoloji çağındaki yeniliklere ayak uydurarak başarılı işler ortaya çıkaracak elemanlar yetiştirmeyi hedefler.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Radyo, sinema ve televizyonculuk bölümü, sözel bölümler arasında eğitim fakültelerinden sonra en çok tercih edilen lisans bölümüdür. Bu bölümde okuyacak kişilerin, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, yetenekli, yaratıcı ve hem göze hem de kuşağa hitap edecek içerikler hazırlayabilen kişiler olması gerekir.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Nedir?

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü, yayıncılık sektörünün en temel taşları arasında yer alır. Bu bölümde 3 farklı dalda eğitimler veriliyor. Radyo, sinema ve televizyonculuk bölümü okutan kişiler bu sayede kameraman, senarist ya da muhabir olma şansı elde ediyor. Bu bölümde farklı alanlarda ders verilmesi, öğrencilerin çok yönlü olarak yetişmesini ve farklı özellikler kazanmasını sağlıyor.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümünün Amacı Nedir?

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümünün asıl amacı, hem göze hem de kulağa hitap edecek işlerde yer alacak, yaratıcı ve farklı meslek pozisyonlarında donanımlı elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Fakat bu bölümde okuyan kişilerin bu alanda kendini sürekli olarak geliştirmesi gerekir.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü, bilgisayar teknolojilerinin fil ve dizi yapımında kullanılmasını ve modern görüntü tekniklerinin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayacak elemanlar yetiştirir. Pek çok önemli dizi ve film projesinde kamera, ışık ve senaryo gibi geleneksel mesleklerin yanı sıra SCP, kurgu ve modern tekniklerin kullanılarak bu projelerde fark yaratacak kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölüm mezunları, 2 saatlik bir dizi ya da filmi haftalar boyunca çekmek için uğraşır. Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü mezunları televizyon kanallarında, reklam ajanslarında ve yapım şirketlerinde çalışma imkanı bulabilirler.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Kaç Yıllıktır?

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversiteler, bu lisans bölümünde okumak isteyen öğrencilere bazı zamanlarda bir sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü, okumak için TYT ve AYT gibi sınavlara girerek bu sınavlardan başarılı olmanız gerekir. TYT sınavından 150 puan ve üzeri alan kişiler, AYT sınavlarına da girmeye hak kazanırlar.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü, Türkçe eğitim verilen bir lisans bölümüdür. Fakat bazı üniversitelerde öğrencilere bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü TYT ve AYT sınav puanı ile sözel puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin iletişim becerisinin yüksek ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olması gerekir.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Dersleri Nelerdir?

l Siyasal Düşünce Tarihi

l Senaryo Yazımının Temel İlkeleri

l Metin ve Diyalog Yazarlığı

l Sosyal Bilimlerde Kavramlar

l Radyo ve Televizyona Giriş

l Reklamcılık

l Medya Okuryazarlığı

l Medya ve İletişim

l Türk Sineması Tarihi

l Film Eleştirisi

l Medya Eleştirisi

l Görüntü Düzenleme

l Ses Yapım Teknikleri

l İletişim Kültürü

l Video-Kurgu

l Görsel Kültür

l TV Yapım Tasarım

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümünden mezun olan kişiler, teknik açıdan her türlü donanıma sahip, eleştirel yönü yüksek ve yaratıcı yönü yüksek elemanlar olduğu için iletişime katkıda bulunur.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

l Televizyon Kanalları

l Radyo Kanalları

l İçerik Üretme Ajansları

l Haber Ajansları

l Gazeteler

l Reklam Ajansları

l Yayın Kuruluşları

l Basın Kuruluşları

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü okuyan kişiler reklam ajanslarında, TV kanallarında, prodüksiyon şirketlerinde ve daha pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir.

Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde hemen hemen her üniversitede Radyo, Sinema ve Televizyonculuk Bölümü bulunuyor.