Radyatör nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Arabada Radyotör görevi

Radyatör, evlerimiz olduğu kadar, araç soğutma sisteminin önemli bir parçasıdır. Aracın motoru çalışırken, hareket ve sürtünme motorun ısınmasına neden olabilir.

Radyatör Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

Radyatör, sudan ya da buhardan ısıyı emer ve bu ısıyı çevredeki havayı ısıtmak için kullanır. Bunu yaparak, odayı ısıtmak için etkin bir şekilde kullanılabilirler. Radyatör, mükemmel bir ısı iletkeni niteliğinde olduğu için metalden yapılmıştır. Radyatörden sıcak su ya da buhar geçer ve harici soğutma kanatları zamanla doğal olarak ısınır. Bu kanatçıklar ısındığında çevredeki hava da ısınır.

Radyatörler, bir evi ısıtmanın en eski ve en etkili yollarından biridir. Bugün hala dünyanın her yerindeki binalarda kullanılmaktadırlar. Isıtma sisteminden en iyi şekilde yararlanmak ya da radyatörün size uygun olup olmadığını belirlemek için, nasıl çalıştığını anlamak önemlidir.

Radyatör Isı Transferi

Radyatörlere daha önce baktıysanız, çoğunun ağır bir şekilde katlandığını göreceksiniz. Pek çok kırışıklıkları vardır ve dökme demir gibi bir tür metalden yapılırlar. Kırışıklıklar ya da buruşukluklar, metalin yüzey alanını arttırarak daha fazla hava ile temas edecek şekilde tasarlanmıştır.

Doğal Hava Sirkülasyonu

Ev tipi ısıtma radyatörleri nadiren herhangi bir tip üfleyici ile donatılmıştır. Çünkü gerekli değildir. Radyatörün etrafındaki hava ısındığında yükselir, dışarı çekilir ve yerini yeni, daha soğuk hava alır. Hava akımı radyatörün etrafından akarak odadaki havanın yavaşça ısınmasına neden olur.

Buhar Radyatörü Nasıl Çalışır?

Buhar radyatörü en eski radyatörlerden biridir. Günümüzde hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Buhar radyatörü, suyu ısıtmaktan sorumlu kazana bağlanır. Kazan suyu buharlaşana kadar ısıtır. Daha sonra buhar, kanatlar aracılığıyla ısı enerjisinin sağlandığı dikey borudan radyatöre akar. Buhardan ısı kaybolduğunda yavaş yavaş tekrar suya dönüşmeye başlar. Sonunda, buhar su haline gelir ve ardından yeniden ısıtma için kazana geri akar.

Sıcak Su Radyatörü Nasıl Çalışır?

Sıcak su radyatörü, buharın oluşturduğu tüm basınç olmadan buhar radyatörüne çok benzer şekilde çalışır ve ısıyı dağıtmanın artık aktif bir yolu yoktur. Sıcak su sistemindeki her radyatörün bir girişi ve bir çıkışı vardır. Giriş, sıcak suyu almak için kullanılır ve çıkış, suyun dışarı akmasına izin vermek için kullanılır. Sistemin çalışması sırasında su, sıcak su ısıtıcısının herhangi bir yerinde ısıtılır. Çok sıcaktır ama asla kaynama noktasına ulaşmaz.

Su gerekli sıcaklığa ulaştıktan sonra ısıtıcıdan ve evdeki tüm radyatörlerden dışarı pompalanır. Su her bir radyatörden geçerken bir miktar ısı kaybeder. Son olarak, radyatörü etkili bir şekilde ısıtmak için soğur ve ardından yeniden ısıtılması için ısıtıcıya geri getirilir.

Arabada Radyatör Görevi Nedir?

Motor termostatının ön kısmı, motorun aşırı ısındığını algılayacaktır. Bu, radyatörde depolanan soğutma suyunun ve suyun salınmasını tetikler. Su ve soğutucu karışımı, motor sürtünmesi ve yanan yakıt tarafından üretilen ısıyı emer. Sıvı, radyatöre geri gönderilir ve radyatörün yüzey alanı, soğutucuyu tekrar soğutacak kadar büyüktür. Soğutma etkisini arttırmak için bu alana bir fan da takılır ve hava, havalandırma deliklerinden aracın dışından verilir.

Hava, soğutucuyu daha da soğutur. Soğutucu kabul edilebilir bir sıcaklığa döndüğünde, daha fazla ısı emmesi için motora geri döndürülebilir. Aşırı ısınmayı önlemek için her motorun sıcaklığı koruyan bir sistemi vardır. Motor soğutma suyu, üretilen ısıyı dağıtmak için motorun içinden akar. Şimdi sıcak soğutma sıvısı, ısının atmosfere salındığı radyatöre ulaşır, böylece soğutma sıvısı soğuk duruma dönebilir ve baştan dolaşır.