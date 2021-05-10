Radyasyon Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir? Radyasyon Zararları Hakkında Bilgi

Radyasyon, günümüzde en çok kullanılan telefon, televizyon, bilgisayar ve radyo dalgalarında yer alıyor. Yapay ve doğal bir enerji türü olan radyasyon yüksek hızlı partiküller ile yayılır.

Radyasyon Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Radyasyon yüksek hızlı partiküller ve ya dalgalar ile yayılmaktadır. Özellikle radyoaktif atomun parçalanması sonucu partiküler radyasyon açığa çıkmaktadır. Elektromanyetik radyasyon çoğunlukla dalga halinde boşlukta yayılması ile bilinir. Bu radyasyonun belli bir kütlesi bulunmaz. EM olarak bilinen radyasyon çeşidi çok yüksek enerji aralığı sağlar. Ayrıca bu radyasyon küçüktür. EM radyasyonu aralığına ise elektromanyetik spektrum denilir.

Tüm bu elektromanyetik spektrum içinde de iki farklı çeşitte radyasyon bulunur. Bu radyasyon çeşitlerine ise iyonlaşmış ve iyonlaşmamış radyasyon denilmektedir. Enerji düzeyine göre radyasyonun da çeşitleri bulunur. Özellikle yüksek enerji düzeyine sahip radyasyon çeşitlerine iyonlaştırıcı radyasyon denilir. Daha düşük enerjili radyasyonlara ise iyonlaştırıcı olmayan radyasyon denilmektedir.

Radyasyon Zararları Hakkında Bilgi

Radyasyonun insan sağlığı üzerine çok fazla zararı bulunur. Canlılar için de zararlı olan radyasyondan mutlaka korunmak gerekmektedir. Yüksek oranda radyasyona maruz kalmak DNA sisteminde tahribata yol açarak hücrelerin canlılıklarını yitirmesine neden olur. Ayrıca bu durum nedeni ile dokularda da bozulmalar meydana gelebilir. Radyasyonun en önemli etkilerinden birisi de kanser vakalarına yol açması olabilir.

Çevreye gelişigüzel atılan radyoaktif atıklar insan, bitki ve hayvan olmak üzere tüm canlıların sağlığını olumsuz etkileyerek ekolojik dengenin bozulmasına neden olur. Radyasyon canlılar üzerinde genetik bozukluklar ve mutasyona neden olabilir. Bunun yanı sıra vücutta da kalıcı deformasyonlar ortaya çıkar.

Çocuklarda ve büyüme çağındaki gençlerde radyasyon görme bozukluklarına yol açabilir. Yaşlılarda katarakt görülmesinin en önemli nedenlerinden birisi de yüksek oranda radyasyona maruz kalmaktır. Radyasyon insanlarda kanser oranını arttırır.

Radyasyondan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Radyasyon konusunda bilgi sahibi olmak doğru önlem almayı sağlar. Çevrede yer alan radyasyon kaynakları tespit edilmelidir. Büyük oranda radyasyon kaynağı olan cihazlardan mutlaka uzak durmak gerekir. Özellikle de tomografi, televizyon, röntgen cihazı, cep telefonları, bazı kanser ilaçları ve tıbbi görüntüleme cihazlarında yüksek oranda radyasyon bulunabilir. O nedenle bu cihazların kullanımları da mutlaka sınırlandırılmalıdır. Bu şekilde radyasyonun etkileri en az seviyeye indirilmiş olur. Ev ve iş yerlerinde kullanılmayan elektrikli aletler ile elektronik cihazlar kapatılarak fişleri de çekilmelidir. Bu şekilde gereksiz radyasyona da maruz kalınmamış olur. Bilgisayar monitörü ve benzer cihazlar alınırken düşük radyasyona sahip olan cihazlar tercih edilmelidir. Özellikle bilgisayar alınırken CRT monitör yerine LCD monitör tercih edilmelidir. Bu monitörler daha az radyasyon yayar. Floresan lambalar çok sık kullanılmamalıdır.

Elektrikli cihazlar ve elektronik aletler yerine mekanik ve ya pilli ekipmanlar tercih edilmelidir. Cep telefonları kullanılmayacak ise mutlaka kapalı tutulmalıdır. Özellikle cep telefonları açık olduğu süre boyunca kalp hizasında asla tutulmamalıdır.

Cep telefonu baz istasyonları da evlerin çatısında ve ya okula, çevreye yakın yerlere takılmamalıdır. Bu çevreye tehlike saçabilir. Telefon görüşmelerinde kulaklık kullanmak sağlığa daha olumlu etki etmektedir. Çin malı cep telefonları asla kullanılmamalıdır. Mikrodalga fırın çok fazla radyasyon yaydığı için kullanılması tercih edilmez. Elektrikli tıraş makinesi yerine şarjlı tıraş makinesi de kullanılabilir.