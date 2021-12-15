Radde ne demek, ne anlama gelir? Radde kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Radde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Merhale

2- Aşama

3- Basamak

4- Seviye

5- Derece

6- Kademe

7- Kerte

8- Evre

9- Mesafe

10- Safha

11- Paye

12- Etap

Radde Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan radde kelimesi, sıra ve mertebe anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan raddelerinde sözcüğü ise hemen hemen, yaklaşık olarak demektir.

Radde Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre radde kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir kişinin ya da bir şeyin ulaştığı nokta, seviye

İkinci Anlamı: Fayda, menfaat

Üçüncü Anlamı: Derece

Radde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu işe o kadar emek harcadım ama en ufak bir radde elde edemedim.

(Fayda anlamında kullanılmış)

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2- Bu tür davranışlara bir raddeye kadar müsamaha gösterilmeli.

(Seviye, aşama anlamında kullanılmış)

3- Ona bin lira raddelerinde borcum var.

(Yaklaşık olarak anlamında kullanılmış)