Rabıta nedir? Rabıta tanımı ve TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir kelime olan rabıta kelimesi oldukça fazla anlamı bulunuyor. Bunların başında iki şeyi birbirine bağlayan ip ve düzen sıra anlamları gelmektedir. Öte yandan rabıta kelimesi birbirini tutma ve tutarlılık demektir.

Rabıta Nedir?

Günlük konuşma sırasında değil de genel olarak televizyon ve internet ortamında azda olsa duyulan ve görülen rabıta kelimesi Türkçe kökenli kelime olmayıp Arapça kökenli bir kelimedir. Rabıta kelimesini duyan insanlar bu kelimeyi TDK sözlüğünde aratmakta ve anlamını öğrenmek istemektedir. Rabıta kelimesinin 7 adet farklı anlamı bulunuyor. Rabıta bağlayan şey, bağ demektir. İki şeyi birbirine bağlayan ip, ilgi, ilişki, birbirine geçmeli tahtadan bir döşeme türü anlamına gelen rabıta ayrıca düzen ve sıra anlamına da geliyor.

Rabıta Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Kimi zaman şiirlerde, kimi zaman televizyon programlarında duyulan Rabıta kelimesi, çoğu insan tarafından anlamı tam olarak bilinmemekte ve yanlış cümle içerisinde kullanılmaktadır. En doğru kelime anlamlarını bulabilecek olduğumuz TDK sözlük sitesine bakıldığında rabıta kelimesinin bir diğer anlamını da görmek mümkündür. Rabıta kelimesinin TDK sözlük anlamlarından birisi de tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini Allah’a bağlaması olarak da görülmektedir.