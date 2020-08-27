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Sözlük
Haber Giriş: 27.08.2020 - 03:26 | Son Güncelleme:

Queen ne demek? İngilizce Queen kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

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Queen ne demek? İngilizce Queen kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
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Queen kelimesi konuşma dilinde en çok kullanılan 2000 kelime ve yazı dilinde en çok kullanılan 2000 kelime arasında yer almaktadır. Kelimenin pek çok farklı anlamı bulunmaktadır ve kelime isim belirmektedir. İşte, Queen kelimesi hakkında bilinmesi gerekenler.

Queen kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir ve bağlantılı olduğu konular kartları, oyunlarını ve devlet çalışanlarını içermektedir. Kelimenin detaylı incelemesi aşağıda bulunmaktadır.

 Queen Ne Demek?

 1.Anlamı: Yönetici, Kraliçe

 Bir ülkenin kadın yöneticisi. Bir başka deyişle kralın eşi anlamına gelmektedir.

 Örnek: Cleopatra- Mısır Kraliçesi

 2.Anlamı: Kart

 Üzerine kraliçe figürü işlenmiş oyun kartını ifade eder.

 Örnek: the queen of diamonds / Karo kızı

 3.Anlamı: Böcek

 Kolonisi için yumurta üreten büyük dişi arıyı temsilen kullanılmaktadır.

 4.Anlamı: Homoseksüel (resmi olmayan dil, tabu)

 Kadın davranışlarını gösteren erkek bireyler için kullanılan kaba bir kelimedir, kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

 5.Anlamı: Satranç Taşı

 Satranç oyunundaki en güçlü taşı ifade etmek için kullanılır.

 6.Anlamı: Yarışmalarda birinci seçilen kişi

 Amerikan İngilizce ’sinde güzellik yarışmasını kazanan kadınları veya bir okulu temsil etmesi için seçilen kişiyi ifade etmek için kullanılır.

 

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