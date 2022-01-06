Quadriceps kası nedir, görevi nelerdir ve nerede bulunur? Quadriceps güçlendirme ve geliştirme egzersizleri

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İnsan vücudunda ortalama olarak 639 adet kas vardır. Bu kasların her birinin farklı farklı görevleri bulunmaktadır. Spor yapan çoğu birey kendi vücudunu tanımakta ve kasları iyi bilmektedir. Çünkü egzersizlerini bu kas gruplarına göre gerçekleştirmektedir. Hatta vücudumuzun en küçük kası işitme olayında etkin rol alan kulağın derinliklerinde bulunan stapedius kası olarak bilinmektedir. Bunun tam tersi olan vücudumuzun en büyük kası ise kalçada yer alan gluteus maximus kası olarak bilinir.

Quadriceps Kası Nedir?

Uyluğun önündeki dört adet kası içine alan büyük kas grubu olarak geçen kasa Quadriceps kası denmektedir.

Tanımda yer alan uyluk, bacağın kalçadan dize kadar olan bölümüne verilen isimdir. Bu yüzden bu kas grubu diz eklemini önden alan kaslar olarak da bilinmektedir.

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Quadriceps Kasının Görevi Nedir?

Quadriceps kasının en büyük görevi uyluğa fleksiyon, iç rotasyon ve abduksiyon yaptırmasıdır. Bu görev tanımlamalarının ne olduğuna detaylıca bakalım.

Fleksiyon denilen görevin bir diğer ismi de ekstansiyondur. Bu görev enine olacak şekilde bir eksen etrafında vücudunun iki farklı bölümünün birbirine yaklaşması ve birbirinden uzaklaşmasıdır. Fleksiyon aslında bir bükülme etkinliğidir. Bu bükülmeyi sağlayan da Quadriceps kas grubudur. Bu bükülme sayesinde eklemi yapan iki parçanın arasındaki açı azalır.

Quadriceps kas grubunun bir diğer görevi de iç rotasyon yapılmasını sağlamasıdır. Bu terim bir vücut bölümünün uzun bir eksen boyunca dönmesi anlamını ifade etmektedir. Kısacası içe dönme hareketine iç rotasyon denmektedir. Eğer bir dışa dönme hareket söz konusuysa bu dış rotasyon olarak isimlendirilir.

Abduksiyon görevi ise Quadriceps kas grubunun sağladığı en önemli sorumlulardan biridir. Burada ekleme bağlı olan vücut parçası vücudun orta hattının uzaklaşma sağlar. Söz konusu olan vücut parçası orta hattan yani gövde bölümünden uzaklaşmış olur.

Quadriceps Kası Nerede Bulunur?

Quadriceps kas grubu vücudun uyluk bölgesinde bulunur. Bacağın ön üst kısmındaki dörtlü kas grubunun tamamına verilen isimdir. Quadriceps kas grubu vastus intermedius, rectus femoris, vastus lateris ve vastus medialis kaslarından meydana gelmektedir.

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Quadriceps Güçlendirme ve Geliştirme Egzersizleri

Quadriceps kas grubunu güçlendirmek ve geliştirmek için çeşitli egzersizler yapılır. Hatta bu egzersizler alanında uzman olan spor hocası koçluğu etrafında doğru bir şekilde gerçekleştirilir.

İşte bu güçlendirme ve geliştirme egzersizlerinin isimleri şöyle sıralanmaktadır;

Squat

Isometric Quads

Isometric Quads Prone

Leg Raises For Your Quads

Swiss Ball Squat

Şimdi yukarıda belirttiğimiz egzersizlerle ilgili biraz bilgi verelim. Squat egzersizi bireyin ayakta durarak kalçalarını alçağa çekmesi ve sonra tekrar başlangıç pozisyonuna dönmesidir.

Isometric Quads egzersizinde bacak düz bir zemine uzatılır. Bunun sonucunda da diz kapağı oynatılarak yapılan harekettir.

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Isometric Quads Prone egzersizi de bir bacak egzersizidir. Egzersizde yüz üstü uzanılır. Bacakların bilek kısmından biraz üzerine bir havlu rulo şeklinde sarılarak eklenir. Egzersiz esnasında ayak bileği hareket ettirilir.

Bir bacak egzersizi olan Leg Raises For Your Quads ise sırt üstü yatış pozisyonunda yapılır. Eller gövdenin yanında yer ile temas eder. Baş bölgesi de eller gibi yerle temas halindedir. Kalça bölgesi de egzersiz boyunca oynamadan yer ile temas halindedir. Egzersiz için önemli görülen bacaklar da 90 derecelik bir açıyla düz olacak şekilde yükseltilir yani kaldırılır.

Swiss Ball Squat egzersizi normal squat hareketinin biraz daha geliştirilmiş halidir. Bir plates topu duvara alınır. Kişinin ellerinde kaldırabileceği ölçüde dumbel bulunur. Topun önünde squat pozisyonu kalça aşağıya ve yukarıya hareket edecek şekilde gerçekleştirilir.