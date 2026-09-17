QS Dünya Sıralaması’nda 4 Türk okulunun 'MBA' başarısı

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İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), 2027 Küresel MBA ve İşletme Yüksek Lisans Sıralamalarını yayımladı. Bu yıl 65 ülke ve bölgedeki 420’den fazla MBA programı değerlendirildi. Yönetim, finans, pazarlama, iş analitiği ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında hazırlanan işletme yüksek lisansları sıralamasında ise bin 130’dan fazla program yer aldı. Bunların 556’sını Avrupa’daki programlar oluşturdu. Avrupa’dan 185 kurumun bulunduğu sıralamaların genelinde Türkiye’den altı kurum yer aldı.

SAKARYA DA LİSTEDE

Geçtiğimiz yıl listede 301+ bandında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi, 2027 sıralamasında da yerlerini korudu. Sakarya Üniversitesi ise QS Küresel Tam Zamanlı MBA Sıralaması’na ilk kez girerek 301+ bandında yer aldı. Böylece Türkiye’den sıralamaya giren MBA programı sayısı dörde çıktı.

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11 PROGRAM SIRALAMADA

Türkiye’deki üniversitelerin işletme alanında sunduğu 11 yüksek lisans programı dünya sıralamalarına girdi. Bunların dördünü finans, üçünü pazarlama, ikisini tedarik zinciri yönetimi, birini yönetim ve birini iş analitiği programları oluşturdu. Koç Üniversitesi’nin yönetim yüksek lisansı geçen yıl bulunduğu 141-150 bandından 151-200 bandına geriledi. Üniversitenin finans yüksek lisansı da 2026’da yer aldığı 121-130 bandından bu yıl 151-200 bandına indi. Sabancı Üniversitesi’nin finans yüksek lisansı ise geçen yıl olduğu gibi 151-200 bandındaki yerini korudu. Sabancı İşletme Fakültesi’nin iş analitiği programı 2026’da 151+ bandında bulunurken, bu yıl 151-200 aralığında sıralandı. Fakültenin pazarlama programı ise geçen yıl 101-150 bandında yer alırken, bu yıl 141-150 bandına geriledi.

İÜ ÜÇ ALANDA YER ALDI

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi finans, pazarlama ve tedarik zinciri yönetimi olmak üzere üç uzmanlık alanında sıralamada yer aldı. Finans programı geçen yıl olduğu gibi 201+ bandında kaldı. Pazarlama programı 101-150’den 151-200 bandına, tedarik zinciri yönetimi programı ise 91-100’den 101+ bandına geriledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, işletme yüksek lisansları sıralamasına iki yeni programla girdi. Üniversitenin pazarlama yüksek lisansı 151-200, tedarik zinciri yönetimi yüksek lisansı ise 101+ bandında yer aldı. Özyeğin Üniversitesi’nin finans yüksek lisans programı da 201+ bandındaki yerini korudu.

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İSTİHDAMA BAKILDI

QS Küresel MBA Sıralaması’nda programlar beş temel alanda değerlendirildi. En yüksek ağırlık yüzde 40 ile istihdam edilebilirliğe verildi. Bu başlık altında işveren itibarı yüzde 35, mezunların istihdam oranı ise yüzde 5 etkili oldu. Fiyat-performans oranı yüzde 20, mezunların başarıları ve düşünce liderliği yüzde 15’er, çeşitlilik ise yüzde 10 ağırlığa sahip oldu. Yatırım getirisi, program ücretinin geri ödeme süresi, mezunların iş dünyasındaki etkisi, girişimcilik, akademik itibar, araştırma etkisi, doktoralı personel oranı ile kadın, uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi oranları da değerlendirmeye alındı.

MIT SLOAN İLK KEZ LİDER

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Küresel MBA sıralamasının ilk dört sırasında ABD’deki işletme okulları yer aldı. Geçen yıl üçüncü sırada bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) işletme ve yönetim okulu olan MIT Sloan, iki basamak yükselerek tarihinde ilk kez dünya birincisi oldu. MIT Sloan, özellikle istihdam edilebilirlik ve düşünce liderliği ölçütlerinde aldığı sonuçlarla öne çıktı.