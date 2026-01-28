×
QS Avrupa Üniversiteleri 2026 açıklandı... Türkiye temsil sayısını artırdı, ODTÜ zirvede... İlk 500'de 23 Türk üniversitesi

Güncelleme Tarihi:

#ODTÜ Zirve#QS Sıralaması#Uluslararası Başarı
QS Avrupa Üniversiteleri 2026 açıklandı... Türkiye temsil sayısını artırdı, ODTÜ zirvede... İlk 500’de 23 Türk üniversitesi
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 12:59

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), Dünya Üniversiteleri Sıralaması: Avrupa 2026 yayınlandı. Avrupa Konseyi ülkelerindeki üniversitelerin sıralandığı listeye Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 116’ncı sıradan girdi. Türkiye 107 üniversite ile listede en çok temsil edilen ikinci ülke olurken, ilk 500’de de 23 Türk üniversitesi yer aldı. 

Dünyanın önemli yükseköğretim sıralama kuruluşlarından olan QS tarafından yayınlanan Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması, uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik, uluslararası akademisyen sayısı gibi birçok alanın dikkate alınmasıyla oluşturuldu. Avrupa genelinde 42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin değerlendirildiği listede Türkiye, 107 üniversite ile Birleşik Krallık’ın ardından en fazla temsil edilen ikinci ülke oldu. Türkiye bu konumu, son yıllarda sıralamaya yeni giren üniversite sayısındaki artış ve mevcut üniversitelerin istikrarlı performansıyla sağladı. 

Bu yıl Avrupa üniversiteleri sıralamasında geçtiğimiz yıl üçüncü olan Oxford Üniversitesi birinciliğe yükselirken, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü Imperial College London ile University College London paylaştı. Cambridge Üniversitesi de beşinci sırada konumlandı. İlk 10’da Birleşik Krallık üniversitelerinin ağırlığı sürerken, Fransa ve İsviçre’den üniversiteler de üst sıralardaki yerlerini korudu. QS yetkilileri, bu tabloyu Avrupa’nın uzun vadeli araştırma yatırımlarının ve köklü akademik yapılarının bir yansıması olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE’DE EN İYİ PERFORMANS ODTÜ’DEN
Türkiye’nin en yüksek sıradaki üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. ODTÜ, Avrupa genelinde 114’ten 116’ncı sıraya gerilese de Türkiye’nin lider kurumu konumunu sürdürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi 123’üncü sıradaki yerinden bir basamak gerileyerek 124’üncü oldu. Geçtiğimiz yıl 159’uncu olan Koç Üniversitesi 143’üncü sıraya, Sabancı da 188’den 148’e yükselerek ilk 150’de yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi de 165’ten 153’üncü sıraya yükseldi. QS raporuna göre; bu tablo, Türkiye’de özellikle araştırma, işveren itibarı ve uluslararasılaşma göstergelerinde belirli üniversitelerin Avrupa ölçeğinde daha görünür hale geldiğine işaret etti.

TEMSİL SAYISINDA TÜRKİYE AVRUPA’DA İKİNCİ
QS Avrupa sıralamasında Birleşik Krallık 129 üniversiteyle ilk sırada yer alırken, Türkiye 107 üniversiteyle ikinci, Almanya ise 102 üniversiteyle üçüncü sırada konumlandı. Türkiye bu yıl 36 yeni üniversiteyle sıralamadaki temsilini genişletti. Bu artış, yalnızca üst sıralardaki başarılarla değil, orta ve alt bantlarda yer alan üniversitelerin de değerlendirme kapsamına girmesiyle gerçekleşti. İlk 500’de yer alan Türk üniversitelerinin sayısı da 21’den 23’e yükseldi.

ÜNİVERSİTELERİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ
QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sonuçlarına göre Türkiye’den birçok üniversite, bir önceki yıla kıyasla sıralamada yukarı yönlü bir performans sergiledi. Ankara Üniversitesi, geçtiğimiz yıl 264’üncü sıradayken 244’üncü sıraya yükselerek ilk 250 içine girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi 291’den 264’e yükseldi. Gebze Teknik Üniversitesi de 466’dan 375’inci sıraya yükselerek 91 basamaklık dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi 421’den 391’e yükselirken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ise 501–510 bandından 444’üncü sıraya yükselerek ilk 450 içine girdi. Dokuz Eylül Üniversitesi de 462’den 453’e yükselerek ilk 500 içindeki yerini korudu.

Diğer yandan Türkiye, ilk 500’de yer alan üniversite sayısındaki artışla da öne çıktı. Özyeğin Üniversitesi, 511–520 bandından 467’nci sıraya yükselerek ilk 500’e girdi. Benzer şekilde Erciyes Üniversitesi 511–520 bandından 471’inci sıraya, Selçuk Üniversitesi ise 531–540 bandından 495’inci sıraya yükselerek ilk 500’e dahil oldu. Anadolu Üniversitesi 487’den 476’ya, Bahçeşehir Üniversitesi ise 483’ten 480’inci sıraya yükselerek ilk 500 içindeki konumunu güçlendirdi.

İSTİHDAMDA BOĞAZİÇİ ÖNDE
QS metodolojisine göre ODTÜ akademik itibar, işveren itibarı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde Türkiye lideri oldu. Fakülte–öğrenci oranında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, makale başına atıfta İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası öğretim üyesi oranında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, uluslararası öğrenci göstergesinde İstanbul Medipol Üniversitesi ve istihdam çıktılarında Boğaziçi Üniversitesi öne çıkan kurumlar arasında yer aldı. 

///KUTUTÜRKİYE’DEN İSTİKRARLI YÜKSELİŞ
QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, Türkiye’nin Avrupa sıralamasında yüksek bir istikrar ve dengeli bir yükseliş sergilediğini belirterek, özellikle işveren itibarı ve mezunların istihdam edilebilirliğine yönelik göstergelerdeki ilerlemenin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Sowter, Türkiye’nin yükseköğretimde kalite, beceri odaklı eğitim ve uluslararası iş birliklerini merkeze alan yol haritasının, önümüzdeki yıllarda QS sıralamalarına daha güçlü şekilde yansıyabileceğini ifade etti.

İLK 500’DE TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Üniversite 20252026
Orta Doğu Teknik Üniversitesi114116
İstanbul Teknik Üniversitesi123124
Koç Üniversitesi159143
Sabancı Üniversitesi188148
Boğaziçi Üniversitesi165153
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi184182
Hacettepe Üniversitesi198199
İstanbul Üniversitesi222226
Ankara Üniversitesi264244
Yıldız Teknik Üniversitesi291264
Gazi Üniversitesi267286
Ege Üniversitesi363367
Gebze Teknik Üniversitesi466375
Marmara Üniversitesi421391
İstanbul Gelişim Üniversitesi411441
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü501–510444
Dokuz Eylül Üniversitesi462453
Abdullah Gül Üniversitesi466467
Özyeğin Üniversitesi511–520467
Erciyes Üniversitesi511–520471
Anadolu Üniversitesi487476
Bahçeşehir Üniversitesi483480
Selçuk Üniversitesi531–540495

 

#ODTÜ Zirve#QS Sıralaması#Uluslararası Başarı

