QS Avrupa Üniversiteleri 2026 açıklandı... Türkiye temsil sayısını artırdı, ODTÜ zirvede... İlk 500’de 23 Türk üniversitesi

Dünyanın önemli yükseköğretim sıralama kuruluşlarından olan QS tarafından yayınlanan Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması, uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik, uluslararası akademisyen sayısı gibi birçok alanın dikkate alınmasıyla oluşturuldu. Avrupa genelinde 42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin değerlendirildiği listede Türkiye, 107 üniversite ile Birleşik Krallık’ın ardından en fazla temsil edilen ikinci ülke oldu. Türkiye bu konumu, son yıllarda sıralamaya yeni giren üniversite sayısındaki artış ve mevcut üniversitelerin istikrarlı performansıyla sağladı.

Bu yıl Avrupa üniversiteleri sıralamasında geçtiğimiz yıl üçüncü olan Oxford Üniversitesi birinciliğe yükselirken, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü Imperial College London ile University College London paylaştı. Cambridge Üniversitesi de beşinci sırada konumlandı. İlk 10’da Birleşik Krallık üniversitelerinin ağırlığı sürerken, Fransa ve İsviçre’den üniversiteler de üst sıralardaki yerlerini korudu. QS yetkilileri, bu tabloyu Avrupa’nın uzun vadeli araştırma yatırımlarının ve köklü akademik yapılarının bir yansıması olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE’DE EN İYİ PERFORMANS ODTÜ’DEN

Türkiye’nin en yüksek sıradaki üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. ODTÜ, Avrupa genelinde 114’ten 116’ncı sıraya gerilese de Türkiye’nin lider kurumu konumunu sürdürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi 123’üncü sıradaki yerinden bir basamak gerileyerek 124’üncü oldu. Geçtiğimiz yıl 159’uncu olan Koç Üniversitesi 143’üncü sıraya, Sabancı da 188’den 148’e yükselerek ilk 150’de yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi de 165’ten 153’üncü sıraya yükseldi. QS raporuna göre; bu tablo, Türkiye’de özellikle araştırma, işveren itibarı ve uluslararasılaşma göstergelerinde belirli üniversitelerin Avrupa ölçeğinde daha görünür hale geldiğine işaret etti.

TEMSİL SAYISINDA TÜRKİYE AVRUPA’DA İKİNCİ

QS Avrupa sıralamasında Birleşik Krallık 129 üniversiteyle ilk sırada yer alırken, Türkiye 107 üniversiteyle ikinci, Almanya ise 102 üniversiteyle üçüncü sırada konumlandı. Türkiye bu yıl 36 yeni üniversiteyle sıralamadaki temsilini genişletti. Bu artış, yalnızca üst sıralardaki başarılarla değil, orta ve alt bantlarda yer alan üniversitelerin de değerlendirme kapsamına girmesiyle gerçekleşti. İlk 500’de yer alan Türk üniversitelerinin sayısı da 21’den 23’e yükseldi.

ÜNİVERSİTELERİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sonuçlarına göre Türkiye’den birçok üniversite, bir önceki yıla kıyasla sıralamada yukarı yönlü bir performans sergiledi. Ankara Üniversitesi, geçtiğimiz yıl 264’üncü sıradayken 244’üncü sıraya yükselerek ilk 250 içine girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi 291’den 264’e yükseldi. Gebze Teknik Üniversitesi de 466’dan 375’inci sıraya yükselerek 91 basamaklık dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi 421’den 391’e yükselirken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ise 501–510 bandından 444’üncü sıraya yükselerek ilk 450 içine girdi. Dokuz Eylül Üniversitesi de 462’den 453’e yükselerek ilk 500 içindeki yerini korudu.

Diğer yandan Türkiye, ilk 500’de yer alan üniversite sayısındaki artışla da öne çıktı. Özyeğin Üniversitesi, 511–520 bandından 467’nci sıraya yükselerek ilk 500’e girdi. Benzer şekilde Erciyes Üniversitesi 511–520 bandından 471’inci sıraya, Selçuk Üniversitesi ise 531–540 bandından 495’inci sıraya yükselerek ilk 500’e dahil oldu. Anadolu Üniversitesi 487’den 476’ya, Bahçeşehir Üniversitesi ise 483’ten 480’inci sıraya yükselerek ilk 500 içindeki konumunu güçlendirdi.

İSTİHDAMDA BOĞAZİÇİ ÖNDE

QS metodolojisine göre ODTÜ akademik itibar, işveren itibarı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde Türkiye lideri oldu. Fakülte–öğrenci oranında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, makale başına atıfta İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası öğretim üyesi oranında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, uluslararası öğrenci göstergesinde İstanbul Medipol Üniversitesi ve istihdam çıktılarında Boğaziçi Üniversitesi öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DEN İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, Türkiye’nin Avrupa sıralamasında yüksek bir istikrar ve dengeli bir yükseliş sergilediğini belirterek, özellikle işveren itibarı ve mezunların istihdam edilebilirliğine yönelik göstergelerdeki ilerlemenin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Sowter, Türkiye’nin yükseköğretimde kalite, beceri odaklı eğitim ve uluslararası iş birliklerini merkeze alan yol haritasının, önümüzdeki yıllarda QS sıralamalarına daha güçlü şekilde yansıyabileceğini ifade etti.

İLK 500’DE TÜRK ÜNİVERSİTELERİ