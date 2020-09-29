Qr Kod nedir? Qr Kod okuyucu ile kod okutma işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz Qr Kod uygulamaları

Adını İngilizce çabuk tepki kelimelerinin ilk harflerinden alan QR kod mobil cihaz kameraları ile okunabilen bir barkod türüdür. QR kod sayesinde artık cüzdan taşımaya gerek kalmadan ödeme de gerçekleştirilebilmektedir.

QR Kod Nedir?

Hızlı bilgi akışı anlamına gelen QR kod mobil cihazların kameraları aracılığıyla özel matriks karakterleri aracılığıyla okunabilen bir barkod türüdür. İçeriği bir metin, video link ya da web sitesi adresi olabilen QR kod okuyucu yazılım aracılığı ile cep telefonlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Genellikle kare şeklinde olan ve beyaz fon üzerinde siyah renkli desenlerin oluşturduğu bir içeriğe sahiptir. Geleneksel barkod içeriğinden çok fazla bilgi depolama özelliğine sahiptir.

QR Kod Okuyucu İle Kod Okutma İşlemi Nasıl Yapılır?

Yoğun olarak büyük firmalar kullanırken günümüz teknolojik koşulların gelişimi ile küçük ve orta ölçekli firmalarda da kullanımı yaygınlaşmıştır. E-ticaret siteleri, avmler, kartvizitler, reklam panoları gibi pek çok alanda karşımıza çıkan QR kod okutma işlemi sayesinde Kuran’ı Kerim mealine bile ulaşılabilmektedir. Mobil uygulamada bir devrim niteliği taşıyan uygulama içerisinde okutma işlemi ise;

Mobil uygulamalar için tasarlanmış olan bir uygulama olan QR kod uygulamasını açmak suretiyle işlemi başlatabilirsiniz.

Ardından telefon kamerasını QR kod üzerine getirmek suretiyle uygulamanın göstermiş olduğu köşeleri içine gelecek şekilde sabitleyin. Kod bu sırada otomatik olarak okutulmak suretiyle ilgili bağlantıya hızlıca yönlendirilmesi suretiyle QR kod okutma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Herhangi bir ücret ödemeden kullanıma sunulan bu uygulama sayesinde whatsapp uygulamalarını da bilgisayarınızdan açma ve görme şansı elde edebilirsiniz. Zamandan tasarruf olanağı sunan uygulama sayesinde gereksiz kablo kullanımının da önüne geçilmiştir. Bir kitap içeriği, ürün tanıtım videosu, dergi reklamı gibi pek çok detaya bir okutma işlemi sayesinde hızla ve güvenle ulaşabilirsiniz. Ödeme noktasında da güven ve hızlı kullanım açısından son yıllarda oldukça tercih edilen bir uygulama haline gelmiştir.

Ücretsiz QR Kod Uygulamaları Hangileridir?

Her geçen gün kullanımı daha da yaygınlaşan QR kodu telefon veya tabletten kolaylıkla okutabilirsiniz. Akıllı telefonların kameraları aracılığı ile kullanılan bu küçük uygulama tüm mobil cihazlarda kullanıma uygun olarak geliştirilmiştir. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan bu uygulamalara bakacak olursak;

Banka uygulamaları

E posta gönderimi

Sesli arama

Sms gönderim

Web site tanıtımı

Sosyal medya kanalları

Kullanıcı el kitabı

İndirim kodu kullanımı

Alışveriş

Ürün ve kampanya sayfalarına link oluşturma

Wifi şifrelerini otomatik dağıtma

Sinemalar ve film afişleri aracılığı ile film hakkında bilgi ve görüş sayfalarına ulaşım

Sokak tabelalarında bulunulan adresi gösterir harita açılması

Anket katılımları

Gezi için bilgi içerikleri

Banka kanallarında temassız para çekme, yatırma

Bagaj takibi

Kütüphaneden kitap temin etme gibi pek çok işlemi QR kod ile gerçekleştirmek mümkündür.

En önemli ayrıntılarından bir tanesi ise dışarıya çıkıldığında cüzdan olmadan ödeme kolaylığı sağlamasıdır. Kullanımı basit olması dolayısıyla pek çok kişi tarafından tercih edilen QR kod kullanımı hızlı ve güvenli ödeme araçlarından bir tanesidir. Işığın az olduğu ortamlarda cihaz ışığından yararlanmak suretiyle kolay kullanım sağlanabilmektedir. Telefon veya tablet kamerasını koda tutmak suretiyle otomatik olarak tanınan karekod aracılığı ile birçok işlemi kısa yoldan yapma olanağı sunan QR kod kullanımı teknolojinin getirdiği muhteşem yenilikler arasında yerini almıştır.