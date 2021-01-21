 QLED nedir? QLED teknolojisi ne demek?  QLED ve  QLED TV farkları

Öncelikle QLED ile OLED sistemlerini karıştırmamak gerekmektedir. Birbiri arasında bazı farklar bulunur ve bu farklar TV izlerken ortaya çıkmaktadır. Gündelik hayatımızda birçok farklı film ya da dizi ile beraber programı yüksek çözünürlük altında izleme imkanı veriliyor. Bu imkanı sağlayan sistemler arasında son dönemlerde ise QLED çok fazla konuşuluyor. Şimdi bu sistemin ne olduğunu gelin beraber inceleyelim ve anlamaya çalışalım.

QLED Nedir?

Son dönemlerde QLED sitemler özellikle OLED sistemlerinin yerini almaya başladı. Sistemin anlamını ise kısaca şu şekilde ifade etmek mümkün; Diğer LED TV’lere göre daha yüksek parlaklık ve daha yoğun siyahlar ile daha fazla renk seçeneği sunan yapıdır. Böylece televizyonda herhangi bir program izlerken çok daha gerçekçi bir etki oluşturur. Uzun ismi ile Quantum Dot teknolojisi şekilleri ifade edilmektedir. Özellikle güçlü bir Microled sistemi olması ile beraber, oldukça etkili bir yüksek çözünürlük ve görsellik sağladığını söylemek gerekir.

QLED Teknolojisi Ne Demek?

QLED teknolojisi uzun anlatımı ile Quantum Dot teknolojisi olarak ifade edilir. Yeni nesil televizyon sistemleri dahilinde OLED sisteminin yerini alacak olan yapı olarak da ön plana çıkıyor. Özellikle daha fazla renk seçeneği ile beraber siyahlar açısından yüksek bir etki yarattığını dile getirmek gerekir. Bu sebepten dolayı artık son dönemlerde üretimi gerçekleştirilen televizyonlar, QLED sistem ele alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.

QLED ve OLED TV Farkları

Aslına bakılırsa her iki TV sistemleri de birbirine benzerlik gösterir. Buradaki en büyük fark QLED sistemin OLED sisteminin bir üst modeli olduğunu söylemek gerekir. Bu fark özellikle daha yoğun siyahlar ile beraber yüksek çözünürlük altında daha geniş renk yelpazesi olmasından kaynaklanıyor. Böylece oldukça gerçekçi bir etki ile beraber, birçok farklı görüntü televizyonda daha net bir şekilde görülmektedir.

Özellikle yüksek bir kalite ile televizyonda izleme imkanı elde edebilmek için siyah tonları çok önemlidir. İşte bu noktada QLED devreye giriyor ve daha yoğun siyah tonlar ile beraber daha yoğun renk kontrastı sağlıyor. Böylece OLED kalitesine sahip televizyonlara nazaran daha etkin bir izleme potansiyeli sunulmaktadır.