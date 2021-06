Qilin Nedir Ve Hangi Hayvandır? Japonca'da Qilin Anlamı

Mitolojik olarak bilinen çok farklı hayvanlar bulunmaktadır. Bu hayvanlar bazı kültürler için son derece önemlidir. Çünkü bu hayvanların şans, mutluluk ve sağlık gibi unsurları simgelediği bilinmektedir.

Qilin Nedir ve Hangi Hayvandır?

Qilin olarak bilinen isim bir hayvanı simgelemektedir. Bu hayvan ise efsanevi bir yaratıktır. Efsaneye göre eski zamanlarda yaşamış olan bu yaratık iyi şans ve refahı simgelemektedir. Özellikle Çin, Kore ve Japonya'da oldukça önem verilen bir hayvan olduğunu söyleyebiliriz.

Qilin olarak bilinen hayvan tek boynuzlu attır. Tek boynuzlu at olarak bilinen bu hayvana qilin ismi verilmiştir. Tabi qilin olarak bilinen hayvanın at olduğu şüphelidir. Yani bu hayvan zaman içerisinde farklı şekillerde tasvir edilmiştir. Hayvanın alnında tek boynuz olması bunun at olabileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır.

Qilin olarak bilinen efsanevi canlının yüzyıllar geçtikçe farklı tasvirleri ortaya çıkmıştır. Özellikle alnının ortasında yer alan boynuzun ne olduğu tartışmalara neden olmuştur. Bu boyunuzun bir ejderha başı olabileceği bile söylenmiştir. Yani qilin için sadece tek boynuzlu at yakıştırması yapılmamıştır. En çok bilinen tasvir tek boynuzlu at olsa da öküz veya geyik yakıştırmaları da zaman zaman yapılmıştır.

Qilin ne olursa olsun Japonya ve yakın bölgelerde son derece meşhurdur. O yüzden bu hayvan hakkında çeşitli efsaneler olması son derece normaldir. Bu efsanevi yaratık kimi zaman ateşler içerisinde olan bir canlıdır kimi zaman ise suyun üzerinde yürüyen bir canlı olmuştur.

Qilin canlısının efsanelere konu olması uzun zamanlar devam etmiştir. Günümüzde ise bu efsane hala yaşatılmaya çalışılmaktadır. Zaten Asya şehirlerinde bu canlıdan sıkça söz edilmektedir. Qilin canlısının şans ve refah getirdiğine inanılır. Bu yüzden bu canlının önemi oldukça fazladır.

Japoncada Qilin Anlamı Nedir?

Japoncada qilin anlamı olarak zürafa karşımıza çıkmaktadır. Bu anlama baktığımız zaman gilin hakkında birçok efsanenin olduğunu görebiliriz. Tarihi dönemlerde getirilmiş olan bu canlının İmparator'a zürafa olduğu söylenmiştir. Tabi qilin canlısının en yaygın tasvirinin tek boynuzlu at olduğunu unutmamak gerekir.

Qilin canlısının 1414 yıllarında Çin'e getirildiği düşünülmektedir. Bu canlı Japoncada zürafa hayvanını simgelemektedir. Qilin olarak bilinen bu hayvan bazen ise kirin olarak adlandırılır.

Qilin canlısı son derece barışçıl ve hassas bir hayvandır. Bu hayvan geçtiği yerlerde isterse çimlere bile zarar vermeden yürüyebilir. Hatta bazı zamanlarda bu canlının su üzerinde yürüdüğü de görülmüştür.

Qilin canlısı hakkında anlatılan efsaneler hiçbir zaman bitmemiştir. Bu yüzden bu canlı ününe ün katarak devam etmiştir. Bu efsanenin anlatıldığı yerde yaşayan kişiler hep bu hikayeler ile büyümüşlerdir. Anlatılan hikayelerin inandırıcılığı ise oldukça fazladır. Zaten bu yüzden qilin canlısı her zaman için popüler bir yaratık olmayı başarmıştır.

Qilin canlısının tasvirlerine bakıldığı zaman zürafaya benzer yanları olsa da birçok özelliği zürafadan farklıdır. Bu yüzden bu canlının zürafa olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Ancak Kore ve Japon diline baktığımız zaman qilin karşılığı olarak zürafa karşımıza çıkar. Bu yüzden bu canlının zürafa olduğu yaygınlaşmıştır.

Doğu Asya'ya baktığımız zaman ejderha, Anka kuşu, kaplumbağa ve qilin son derece soylu hayvanlardandır. Bu yüzden qilin canlısı da her yönden özel bir hayvan olmuştur. Bu efsanevi yaratık dilden dile dolaşarak günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Ünü ise dünyanın birçok noktasına ulaşmayı başarmıştır.