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Python While döngüsü nedir ve ne işe yarar? Python While döngüsü kullanımı ve örnekleri

#Eğitim#Araştırma#Python While Döngüsü Nedir
Python While döngüsü nedir ve ne işe yarar Python While döngüsü kullanımı ve örnekleri

En önemli ve merak edilen program dilleri içerisinde python while gelmektedir. Özellikle belli bir döngüyü anlatması ile beraber önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Peki python while döngüsü nedir ve ne işe yarar? Python while döngüsü kullanımı ve örnekleri hakkında detayları derledik.

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Belli bir koşul üzerinden kod ile beraber döngü kapsamında python while döngüsü geliyor. Yazılım konusunda önemli programlama dilleri içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün. Özellikle tekrar tekrar gerçekleşen kod satırları ile beraber, belirlenmiş olan rakamın altında işlem yapma imkanı tanımaktadır.

 Python While Döngüsü Nedir?

 Python While döngüsü bir programımı dili olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda belirli bir koşul devam ettikçe döngü içerisindeki kod blokları tekrar tekrar yürütülür. Diğer bir ifade ile belli bir rakamın altında ele alınan değer kapsamında, blok içerisindeki kod satırları devamlı olarak tekrar etme yeteneği elde eder. Tabii burada sonsuz bir döngüye düşmemek için, belirlenmiş rakamın altındaki x değeri devamlı olarak 1 arttırılır. Sonuç olarak ise verilmiş olan rakam değerine ulaştığı vakit, bundan sonra artık döngüden çıkmış olur.

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 Python While Döngüsü Ne İşe Yarar?

 Kodların içeriğini eklenmiş olan python while döngüsü, bu sayede belirlenmiş rakam kapsamında devamlı olarak kontrol imkanı sağlar. Özellikle her defasında değişkenin değerini etkin bir şekilde kontrol imkanı vermektedir. Bu doğrultuda belirlenmiş olan bir rakamın altında yer alan kontrol düzenli olarak yapılmakta, 1 rakam artırmak suretiyle, yeni değer ekrana yansıtılır. Özellikle Program, anahtar değişken değerli bir olduğu sürece çalışmaya devam eder. Böylece herhangi bir müdahale yapılmadan program dili kapsamında, devamlı olarak tekrar eden kontrol işlemi gerçekleşir. Bu yönüyle programlama dili açısından kullanılan amaca uygun şekilde önemli bir yere sahiptir.

 Python While Döngüsü Kullanımı

 Python While döngüsünü kullanabilmek için öncelikle belirli bir rakam öne çıkar. Örneğin bırakan 10 sayısı olabilir. Verilecek olan bu rakam kapsamında belirli bir x sayısı vardır. Yani x < 10 şeklinde bir kodlama işlemi yapılır. Öne çıkan bu kodlama ile beraber işlem devamlı olarak kendini tekrar eder. Yani diğer bir ifadeyle düzenli olarak kontrol gerçekleştirir. Yapılan her kontrol ile beraber x değeri üzerinden 1 sayı artırır. Bu sayede devamlı olarak farklı bir kontrol sistemi ile 10 rakamına ulaşana kadar işlem devam eder. Özellikle de anahtar değişkeni 1 olduğu sürece, kodlama üzerinden program dili ve sistem çalışmaya devam eder.

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 Python While Döngüsü Örnekleri

 Python While döngüsü üzerinden günümüzde birçok farklı örnek ele almak mümkün. Önemli olan belirlenmiş bir değerinin altında, 1 rakamının arttırılması ile beraber program dili üzerinden devamlı kontrol sağlanmasıdır. Böylece sistem düzenli şekilde belirlenmiş olan rakamı gelene kadar kodlama üzerinden kontrol gerçekleştirmeye devam eder.

 Örnek: Bu döngü üzerinden verilecek bir örnek kapsamında bir sınıftan 12. sınıfa kadar belli sınıflar olsun. Bu bağlamda 12 sınıfa kadar devamlı olarak sınıflar arasında birbirine karşı programlama dili üzerinden karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma üzerinden ise şu şekilde bir kodlama öne çıkar;

 i = 1

 while i

 print (str(i)+’2. sınıf’’)

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 Bu şekilde yukarıdaki genel kodlama ile beraber 12. sınıfa kadar python While döngüsü üzerinden işlem gerçekleşir. Böylece bu kodlama sayesinde kombinasyon üzerinden devamlı olarak kontrol sağlanır. Böylece gerçekleşen bu kontrol ile beraber sistem 12. sınıfa kadar tüm eşleşmeleri etkin bir şekilde yapma imkanı verir.

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