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Pyelonefrit nedir, belirtileri nelerdir? Böbrek iltihabı hastalığı pirelonefrit tanısı ve tedavi yöntemleri..

Pyelonefrit nedir, belirtileri nelerdir Böbrek iltihabı hastalığı pirelonefrit tanısı ve tedavi yöntemleri..

Günümüzde böbreklerde pek çok hastalık görülür. Bu hastalıklardan birisi de pyelonefrit hastalığıdır. Böbrek enfeksiyonu şeklinde de bilinen bu hastalık, günümüzde pek çok kişide araştırılması gereken ve görülen hastalıklar arasında yer alır. Böbrek enfeksiyonu hastalığının tıptaki ismi ise, pyelonefrit hastalığı olarak bilinir. Pyelonefrit nedir, belirtileri nelerdir sizler için derledik.

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 Ülkemizde sık karşılaşılan ve çok araştırılan hastalıklar içinde yer alan pyelonefrit hastalığı, bir çeşit böbrek enfeksiyonudur.

 Pyelonefrit Nedir?

 Pyelonefrit hastalığı, aynı zamanda böbrek enfeksiyonu olarak da bilinen önemli bir rahatsızlıktır. Böbrek üzerinde meydana gelen iltihaplar kan ile ulaşım sağlıyor. Bu sayede idrar yolundan ve lenfatik ismi verilen alandan gelir. Böbreklerde yer alan etli bölüme gelir ve buraya boşalır. Bu enfeksiyonun böbreğe yerleşmesi halinde ise, kişilerde idrarda yanma, idrar yaparken sızlama ya da kusma gibi rahatsızlıklar görülür.

 Pyelonefrit Belirtileri Nelerdir?

 Pyelonefrit hastalığının en önemli belirtilerinden birisi de sırt ağrısıdır. Sırt ağrıları, kişilerde farklı şiddetlerde ortaya çıkar. Bunlar dışında böbrek üzerinde ya da bel bölgesindeki meydana gelen ağrılar da bu hastalığın semptomları arasında yer alıyor.

 Böbrek enfeksiyonu hastalığı olan kişilerde yüksek ateş görülme olasılığı çok yüksektir. Özellikle de belirli saatlerde artan ateş, bu hastalığın en önemli belirtileri arasında yer alır. Bu hastalığa yakalanan kişilerde genellikle de idrar yanması da meydana gelir. Lökosit biriminin yüksek çıkması da ciddi bir böbrek enfeksiyonuna işaret eden durumlar arasında yer alır.

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 Böbrek İltihabı Hastalığı Pirelonefrit Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

 Pyelonefrit hastalığının belirtilerini hisseden kişilerin hiç vakit kaybetmeden Ürolog bölümüne gidilmesi gerekir. Ürologlar fiziksel muayene ve belirli testler yaptığı zaman pyelonefrit teşhisi kolaylıkla konulabilir. Bu aşamada ise, ultrason aletleri de kullanılır.

 Tedavi sırasında ise, genellikle antibiyotik ve ateş düşürücüler doktorlar tarafından verilir. Fakat idrar kültürünün alınması bu tedavinin planlanması için çok önemlidir. Bu hastalığın en önemli tedavisi ise, bol miktarda su içmektir. Antibiyotik tedavisinin 15 güne kadar uzatılması ise, genellikle uygulanan bir durumdur.

 Pyelonefrit Neden Olur?

 Böbrek enfeksiyonu şeklinde bilinen pyelonefrit hastalığı, insanlarda genellikle 30 ve 40 yaşlarında görülmeye başlar. Bu hastalığın, kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre çok daha fazladır. Ama daha ilerleyen yaşlarda ise bu hastalık erkeklerde daha sık görülebilir. Böbrek enfeksiyonu özellikle de böbrekte anomali olan ya da böbrek taşı rahatsızlığı ile uzun zamandır mücadele eden kişilerde daha sık görülür. İdrar çıkışında daralma bulunan kişilerde de sıkça görülür. Aynı zamanda bu hastalığın ortaya çıkmasına yol açan diğer bir neden ise, Akdeniz ateşi ve şeker hastalıkları rahatsızlıklarıdır.

 Pyelonefrit Kimlerde Görülür?

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 Pyelonefrit, her cinsiyette kişide Ve her yaşta görülen bir hastalıktır. Bu hastalık daha çok şu kişilerde görülür;

Kadınlar,

Taş hastaları ve prostat başta olmak üzere idrarın rahat yapılmasını önleyen hastalar,

İdrar yollarındaki fonksiyonel ya da anatomik bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan idrar kesesinden böbreklere geri idrar kaçıran (vezikoüreteral reflü) hastalar,

Daha önceden böbrek yetmezliği olan kişiler,

Böbrek nakli olan hastaları ve idrar sondası takılan hastalar pyelonefrit hastalığının gelişimine daha yatkındır.

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Pyelonefrit Genetik Midir?

 Glomerülonefritler; heredofamilyal amiloidoz (Ailevi Akdeniz Ateşi) ya da alport sendromu gibi belli çeşitleri dışında genellikle genetik olarak geçen hastalıklar arasında yer almaz. Tubulointertisyel nefrit ve pyelonefrit de genetik hastalıklar arasında yer almaz. Böbrek iltihabının hafif seyreden çeşitleri olabileceği gibi sosyal hayatı etkileyen böbrek nakli, diyaliz ve hatta hastanın kaybına yol açabilecek çeşitleri de vardır.

 

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