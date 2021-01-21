PWM nedir ve ne işe yarar? PWM (Sinyal genişlik modülasyonu) nerelerde kullanılır

PWM sistemi yapılan kare dalga darbe sinyallerinin büyüklüğünün ortalama oranını çıkararak, sonrasında elde edilecek olan analog değeri oluşturmaktadır.

PWM Nedir ve Ne İşe Yarar?

PWM sistemi, iki farklı durumlu dijital sistemlerini içeren analog bir ortalama değer oluşturmaya yardımcı olan bir teknik türüdür. Sistem içerisinde üretilen kare dalgada açılma ve kapanma süreleri ayarlanır. Bu sayede sisteme verilecek olan ortalama güç hazırlanmaktadır. PWM genel olarak analog bir şekilde elde edilse de, bazı durumlarda mikrodenetleyiciler ile de elde edilmektedir. PWM sinyali, anahtarlama yöntemi ile yapılmaktadır.

PWM sinyalinin en bilinen kullanım alanlarından biri telsiz sistemleridir. PWM yani açılımına göre sinyal genişlik modülasyonu genel olarak sinyal işleme ve sinyal aktarma olarak iki farklı şekilde kullanılmaktadır. Bununla beraber elektronik devrelerin içerisinde de görev yapan bir teknik türüdür. PWM kontrolü tamamen anahtar sistemiyle yapılmaktadır. Anahtarlamanın hızlı yapılması durumunda PWM sinyali artmaktadır ve güçlenmektedir.

PWM içerisinde en sık bilinen teknik ise görev döngüsü olarak adlandırılan kavramdır. Görev döngüsü, yapılacak olan işlemin süresini ve döngüsünü belirlemektedir. Döngünün güçsüz olduğu veya düşük olduğu zamanlarda aktarılan güç düşük yansımaktadır. Döngünün yüksek olduğu alanlarda ise güç, daha kuvvetli yansımaktadır.

PWM Nerelerde Kullanılır?

PWM genel olarak haberleşme sistemleri içerisinde yer almaktadır. En sık ve en çok bilinen kullanım alanlarından biri olan haberleşme sistemi içerisinde büyük sinyallerin kontrol edilmesi amacıyla işlev görmektedir. Bir diğer kullanım alanı ise güç aktarımı ve elektrikli makinelerdir. Özellikle bu tarz sistemlerde güç miktarının ayarlanması ve sürekli olarak kontrolünün yapılması için bu sistem tercih edilmektedir.

Yüksek frekanslı devrelerde, genel olarak PWM kullanılmaktadır. En sık kullanım alanlarından biri olan motor devir kontrolüdür. Bununla beraber bu sisteminin kullanıldığı diğer bir alan türü ise voltaj regülatör devreleridir. Bu devre sistemleri içinde PWM tekniği tercih edilmektedir. En sık bilinen diğer iki kullanım alanı ise ses efektleri ve elektriksel alanlardır.

Özellikle bazı özel ses efektlerini elde etmek için PWM tekniği tercih edilmektedir. Bununla beraber yükseltici devrelerde ve amfilerde de sesi kontrol etmek içinde PWM tekniği tercih edilmektedir. Bununla beraber birçok kişinin evinde olan veya çevresinde gördüğü güneş enerjisi sistemleri içerisinde de PWM tekniği bulunmaktadır.