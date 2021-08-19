Pvc nedir, nerede kullanılır? Kimya'da Pvc nasıl ve neyden yapılır?

Pvc ismini satın aldığımız ürünlerin içeriğinde görebileceğimiz gibi pencere, kapı, kaplama, döşeme ve hobi içerikli ürünlerde sıklıkla rastlarız. Bunun nedeni bu malzemenin esnek ve dayanıklı olmasıdır. Aynı zamanda da ucuz maliyetli bir ürün olmasından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir.

Pvc Nedir?

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan plastik polimer içerikli Polivinil klorür maddesine Pvc denmektedir.

Pvc dünyada en çok üretilen üçüncü sentetik plastik malzemedir. Dünyada en çok üretilen ve kullanılan birinci malzemeyi Polietilen oluşturmaktadır. Aynı şekilde dünyada en çok kullanılan ve üretilen ikinci ürünü ise polipropilenden oluşturmaktadır. Bu iki üründen sonrada sırada üçüncü olarak Pvc gelmektedir.

Pvc ürününün yani Polivinil klorür maddesinin katı ve esnek olmak üzere iki formu bulunmaktadır. Bu formlara göre de kullanım alanları çeşitlenmekte ve değişmektedir. Ürünün oluşumunun meydana geliş şekli de dahil olmak üzere kimya alanında da bir yeri vardır.

Pvc Nerede Kullanılır?

Pvc birden fazla alanda ve yerde kullanılmaktadır. Öncelikle kapı ve pencere profillerinde Pvc maddesinden yararlanılmaktadır.

Boru ve tesisat malzemelerinin üretilmesinde Pvc yer almaktadır. Vinil cephe kaplaması denilen işte de Pvc malzemesine rastlanmaktadır.

Elektrik kablolarının içeriğinde de estetik, dayanıklı ve sentetik plastik malzeme olan Pvc ürünü yer almaktadır.

Döşemeyle beraber hobi malzemelerinin üretilmesinde de Pvc ürünü yer almaktadır.

Pvc özellikle ucuz, dayanıklı ve estetik olma özelliklerinden dolayı su, atık su endüstrisinde boru hatları amacıyla tercih edilmektedir.

Kimya'da Pvc Nasıl ve Neyden Yapılır?

Kimya sektöründe Pvc ürününün yapımı ve kullanılan ürünler verilmektedir. İki ana madde Pvc ürününü meydana getirmektedir. Bu iki ana maddeden birincisi Chlorine olarak geçmektedir. Chlorine ise tuz ürünüdür. Diğer ana madde de Ethylene ürünüdür. Bu ürün de ham petrol demektir.

Bu iki ürünün birleşiminden oluşan formül ismi de ethylene dichloride olarak geçmektedir. Bu bileşim çok yüksek ısı verilerek Vinyl Chloride Monomer şekline dönüştürülmektedir.

Vinyl Chloride Monomer şekli ise kısaltma ismiyle VCM denilen gaz halidir. VCM denilen bu gaz da kimyasal olarak sabit bir toza dönüştürülmektedir. Böylece oluşum tamamlanmaktadır. Kimyada Pvc bu aşamalardan geçerek ve bu iki ana ürünün birleşimiyle yapılmaktadır.

Polivinil klorid, monomer haldeki vinil kloridin polimerizasyonu ise Pvc ürününün üretim şeklidir ve formülüdür. Pvc ürünü saf haliyle aslında sert bir plastiktir. Üretim sırasından bu sert plastik formundan kurtulmak amacıyla plastik hale getirici malzemeler ilave edilmektedir. Bu sayede Pvc ürünü daha yumuşak ve esnet hale gelmektedir.

Aynı zamanda Pvc ürünü geri dönüşüme de dahildir. Ortalama olarak yedi kez geri dönüşebilmektedir. Buradan da anlayacağımız gibi Pvc ürününün ömrü 140 yıl olarak belirlenmiştir. Pvc ürününün Uluslararası geri dönüşüm kodu ise 3 rakamıyla ifade edilmektedir.

Pvc çeşitli kimyasal işlemlerden geçmektedir. En küçük birimi olan monomer birimi polimerizasyon malzemesiyle birbirine eklenmektedir. Bu sayede ayrılmaz büyük yapılı bir moleküler yapı ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda anlattığımız VCM gaz hali Pvc ürününün ham maddesidir. Bu gaz hal çevreye ve insan sağlığına zararlıdır. Bu nedenden dolayı da kimya sektöründe üretim esnasında dikkatli davranılmaktadır.

Yüksek basınç altında sıvı hale dönüştürülerek gerekli koruma önlemleri alınmaktadır. Bu şekilde de depolanmaktadır. Bu süreçlerden geçen Pvc ürünü son aşamada katı halde yer almaktadır.