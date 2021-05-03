Puvatya Savaşı Tarihi Ve Özeti - Puvatya Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Puvatya Savaşı bir meydan muharebesi savaşıdır. Bu savaşta iki orduda büyük kayıplar vermiştir.

Puvatya Savaşı Nedir? Puvatya Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Dönemin en büyük İslam devletlerinden olan Emevi devleti ile Frenkler arasında yaşanmış olan savaşlardan bir tanesidir. Puvatya Savaşı Müslümanlar için de önemli savaşlardan birisidir. İslam'ın Avrupa içerisinde iyice yayılmasını sağlaması açısından bu savaş önem teşkil ediyordu. Fakat Emeviler bu savaşı kazanamadı. Bu savaşı kazanamadığından dolayı Emeviler İslam'ın yayılmasını bu kıtada başaramamış oldu.

Emevi dönemi adeta altın çağını yaşıyordu. Endülüs ismini ermiş olduğu topraklarda hızlıca ilerlemeye başlayan Emevi devleti Avrupa'da büyük bir İslam devleti kurmak istiyordu. Günümüzde İspanya devleti olan bu topraklar tarihte büyük bir İslam devletinin toprağı idi. Emevi devleti Endülüs topraklarına yeni valiler atamıştı. Bu valiler de gözünü Frenklerin toprağına çevirmişti. İslam ordusu ilk hamle olarak Fransa'nın Güney bölgesini işgal etti. Güney bölgesinden de Paris'e kadar dayanmışlardı. Fransa'nın Poiters şehrine kadar gelen İslam ordusu burada büyük bir ordu ile karşılaştı. Bunun ardından İslam ordusu ağır kayıplar verdi.

Bu savaşın İslam ordularınca kaybedilmesi önemli bir dönüm noktası olmuştu. Öyle ki İslam devletleri bir daha Avrupa'da yayılmacı politikayı izlemeye cesaret edemedi. Bundan dolayı bu savaş İslam kaynaklarında da acı bir olay olarak anılır. Avrupa'da yayılmacı politikayı artık sürdüremeyen Müslüman devletler güçlerini kendi topraklarında harcıyordu. Sürekli olarak Avrupa'da ki Müslüman devletler iç karışıklıklar ile mücadele etti. Bunun sonucunda da Endülüs devleti önemli kayıplar veriyordu. Frenk ordusunun sayısı 80 bini geçiyordu. Tam olarak günümüzde ki Tours şehrinde yaşanan bu savaşı Frenkler kazandı. Frenkler bu zafer ile birlikte Müslümanların yayılmasını da önemli ölçüde durdurmuş oldular.

Puvatya Savaşı Tarihi

Puvatya Savaşı 10 Ekim 732 yılında gerçekleşmiş olan bir savaştır.

Puvatya Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Puvatya Savaşı Tarafları

Puvatya Savaşı Endülüs Emevi Devleti ve Fransa arasında yapılmış olan bir savaştır. O zamanlar Puvutya şehri şimdi ki adı ile de Tours şehrinde yaşanmış olan bir savaştır. Savaş Fransa topraklarında gerçekleşmiştir. Puvatya Savaşında taraflar Frenkler ve Emeviler'dir.

Puvatya Savaşı Nedenleri

- Endülüs Emevi Devleti'nin İslam dinini Avrupa topraklarına yaymak istemesi.

- Müslüman ordusunun Pirene Dağları'nı aşması.

- Endülüs devletine yeni atanan valilerin yayılmacı politikaları benimsemesi.

- Frenkler'in İslam'ın yayılmasını bu kıtada durdurmak istemesi.

Puvatya Savaşı Sonuçları

- Frenkler savaşı kazandı ve Avrupa'da İslam'ın yayılması önemli ölçüde engellendi.

- Müslüman ordusu bir daha Avrupa'da ilerleme kaydedemedi.

- Endülüs Emevi Devleti bu savaş sonucunda eski gücüne bir daha asla erişemedi.

Puvatya Savaşı Önemi

Puvatya Savaşı Avrupa'da en önemli Müslüman devletleri savaşlarından birisidir. Endülüs Emevi Devleti altın çağını yaşarken İslam'ı yaymak istemesi bu savaş sonucunda başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bundan dolayı bu savaş Endülüs Emevi Devleti'nin itibarını da önemli ölçüde zedelemiştir. İslam'ın bu kıtada yayılması açısından önemli bir dönüm noktası olan savaş Puvatya Savaşı olarak bilinir.