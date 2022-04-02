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Pusulanın Renkli Ucu Hangi Yönü Gösterir? Pusulanın Koyu, Kırmızı Ve Mavi Uçlu Yönü Hangi Tarafı İşaret Eder

Pusulanın Renkli Ucu Hangi Yönü Gösterir Pusulanın Koyu, Kırmızı Ve Mavi Uçlu Yönü Hangi Tarafı İşaret Eder

Dünyanın manyetik alanına bağlı olarak günümüzde yön bulmak açısından pusula kullanılır. Özellikle pusula içerisindeki mavi ve kırmızı renkler üzerinden yön tayini gerçekleşir. Peki Pusulanın renkli ucu hangi yönü gösterir? Pusulanın koyu, kırmızı ve mavi uçlu yönü hangi tarafı işaret eder detayları ile derledik.

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 Yüzyıllardır pusula özellikle gemilerin yön tayini yapabilmesi için önemli bir yer taşır. Bu konuda geçmişten günümüze kadar birçok farklı tasarım altında pusulalar hazırlanmıştır. Tabii ortak olarak kullanım yöntemleri ise üzerindeki renkler eşliğinde değerlendirilir. 

 Pusulanın Renkli Ucu Hangi Yönü Gösterir? 

 Dünyanın manyetik alanı nedeniyle pusulanın ibresi sürekli olarak kuzeyi gösterir. Böylece Pusula üzerindeki kırmızı ve mavi renkte üzerinde yön tayini gerçekleşir. Özellikle kırmızı ile görünen kısım Kuzey bölümünü göstermektedir. Aynı şekilde mavi ile görülen kısım ise bu defa tam tersini güney bölümünü işaret etmektedir. Böylece kuzey ve güney ile beraber doğu ve batı üzerinden etkin bir tayin yapılır. 

 Pusulanın Koyu, Kırmızı ve Mavi Uçlu Yönü Hangi Tarafı İşaret Eder? 

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 Pusulanın koyu renkli olan kısmı genelde kuzeyi gösterir. Bu durum aynı zamanda dünyanın manyetik alanı üzerinden kuzeyi göstermesi ile sağlanır. O yüzden genel olarak Kuzey bölümü pusula üzerine kırmızı renk ile gösterilir. Bu da doğal olarak kuzey ve güney ile beraber doğu ve batı üzerinden etkin bir şekilde yön bulma olanağı sağlar.

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