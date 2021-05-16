Puslu Kıtalar Atlası kitabını kim yazmıştır? Puslu Kıtalar Atlası kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Puslu Kıtalar Atlası kitabı 1995 yılının Ocak ayında yayınlanmış olan bir kitaptır. Kurgu türünde yazılmış olan bu kitap toplam 238 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitap daha sonra çizgi roman olarak da yazılmıştır. Bu kitap Türkçe yayınlanmasına karşın daha sonra pek çok dile de çevrilmiş ve başarılı bulunmuş bir romandır.

Puslu Kıtalar Atlası Kitabı Konusu ve Anafikri

Düşlerine kendini adamış bir garip adam vardır. Kendini adamış olduğu düşlerin peşinde bulur. Başına ise birçok garip olaylar gelmektedir. İhsan Efendi adında ki karakterin dünyayı gezme merakı olduğu bilinmektedir. Dünya atlasını çıkarak dünyayı gezmeye başlar. Başına ise bir dizi olay gelir. Puslu Kıtalar Atlası kitabının ana fikri ise her ne pahasına olursa olsun insan kendi inandığı değerler üzerinden yürümeli ve kendi hayallerinin peşinden koşmalıdır.

Puslu Kıtalar Atlası Kitabını Kim Yazmıştır?

Puslu Kıtalar Atlası kitabının yazarı Türk yazar olan İhsan Oktay Anar'dır.

Puslu Kıtalar Atlası Özet

Arap İhsan efendi bir Roman'dır. Kendisi aynı zamanda bir korsandır. Bir gün yeğeni olan Uzun İhsan Efendi'yi ziyaret eder. Daha önce İstanbul'a geldiğinde yanına almış olduğu bir köleyi yeğeninin yanına bırakmıştır. Arap İhsan efendinin elinde bir tane de kitap bulunmaktadır. İstanbul'a gelmiş ve daha önce kendisini dolandırmış olan Kubelik'i bulur. Kubelik ondan intikam almamasını rica etmiştir. Arap İhsan Efendi ise ondan tek bir şartla intikam olmayacağını söyleyerek elindeki kitabı çevirirse ondan intikam almayacağını söylemiştir.

Kubelik ise bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Kitabı kısa süre içerisinde çevirerek yeğeni olan Uzun İhsan Efendi'ye kitabı teslim etmiştir. Uzun İhsan Efendi evinde yalnızca oğlu vardır. Bünyamin ile birlikte yaşayan Uzun ihsan Efendi sürekli olarak bir şurup kullanmak zorundadır. Şurubun yan etkisi olarak da uykulu hali olan Uzun İhsan Efendi burada görmüş olduğu rüyaları ise bir atlasa yazar.. Bünyamin babasının bu tuhaf halleri karşısında şaşkınlık içerisindedir. Babasının neden böyle davrandığını öğrenmek ister.

Babasının her gece içmiş olduğu bu şurubu kendisinin de içmesine karar verir. Fazlaca içtiğinden dolayı Bünyamin aşırı derecede uykusu gelmiştir. Babasından daha fazla uyur ve uyanmadığından dolayı Bünyamin'in öldüğü sanılmıştır. Bünyamin uykulu hali ile ölü sanılarak gömülür. Mezarda birden uyanan Bünyamin esrarengiz bir ses duyar. Bünyamin'in yaşamış olduğu bu tekrardan hayata dönüş hikayesi de kasabada en fazla konuşulanlar arasına girmiştir.

Daha sonra babası ile yeniden bir hayata başlayan Bünyamin Osmanlı ordusuna katılmaya karar verir. Burada Osmanlı ordusuna ait olan Zülfiyar'ı kurtarma görevi verilmiştir kendisine. Zülfiyar bir casustur. Zülfiyar'ı kurtarmak için yola koyulur. Zülfiyar Bünyamin'i gördükten sonra ona uğursuz sayılacak bir para verir. Bünyamin'de bu parayı babasının yazmış olduğu atlasın içine koyar. Yeniçeriler de parayı atlasın içine koyduğunu fark eder.

Puslu Kıtalar Atlası Karakterleri

- Uzun İhsan Efendi

- Arap İhsan Efendi

- Bünyamin

- Kubelik

- Dertli

- Hınzıryedi

- Alibaz

- Ehrebe